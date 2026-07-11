Kargil Vijay: प्वाइंट 5590 की लड़ाई और कैप्टन हनीफ की कहानी, 43 दिन तक बर्फ में दबा रहा इस जांबाज का शव

Operation Vijay: कैप्टन हनीफ को कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में तैनाती मिली थी. उन्होंने स्पेशल मिशन पेट्रोल की अगुवाई करने के लिए खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली थी. प्वाइंट 5590 वो जगह थी जिस पर कब्जा करना बेहद जरूरी था.

कैप्टन हनीफ का जन्म 23 अगस्त 1974 को दिल्ली में हुआ था.

कैप्टन हनीफुद्दीन 11 राजपूताना राइफल्स के साथ जुड़े हुए थे.

प्वाइंट 5590 को कब्जा करने की लड़ाई में कैप्टन हनीफ शहीद हो गए.

Kargil Vijay Story: 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिया गया एक ऐसा धोखा था जिसे कभी नहीं भूला जा सकता. भारत के खिलाफ तीन युद्ध हारने के बावजूद, पाकिस्तान ने 1999 में एक बार फिर कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश की थी. पाकिस्तान की सेना के हथियारबंद सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की और कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में ऊंची चोटियों पर आकर बैठ गए. ये चोटियां दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत सर्दियों में खाली कर दी जाती थीं. पाकिस्तानियों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए भारत को युद्ध का रास्ता चुनना पड़ा. ये कहानी भारत के ऐसे जांबाज योद्धा की है जिसने न केवल एक अहम चोटी पर कब्जा करने में मदद दी बल्कि, अपने साथियों को मौत से भी बचाया. ये कहानी है भारतीय सेना के बहादुर कैप्टन हनीफुद्दीन की.

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कैसे शहीद हुए कैप्टन हनीफुद्दीन?

कैप्टन हनीफ उद्दीन का जन्म 23 अगस्त 1974 को दिल्ली में हुआ था. उनकी मां हिंदू थीं और पिता मुस्लिम. कैप्टन हनीफ 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए थे. उन्हें 07 जून 1997 को आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) में कमीशन मिला. जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब वे सियाचिन ग्लेशियर में तैनात 11 राजपूताना राइफल्स के साथ जुड़े हुए थे.

कैप्टन हनीफ हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में चार महीने की तैनाती के बाद अभी-अभी वापस लौटे थे, तभी उन्हें सब-सेक्टर वेस्ट के तुर्तुक सेक्टर में दुश्मन की घुसपैठ की खबर मिली. 6-7 जून 1999 की रात को प्वाइंट 5590 के पास दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए कैप्टन हनीफ ने कारचेन ग्लेशियर में गश्त करने की जिम्मेदारी खुद ली. उन्होंने एक स्पेशल मिशन पेट्रोल का नेतृत्व किया.

कैप्टन हनीफ तब सिर्फ 24 साल के थे. शून्य से भी कम तापमान वाले इलाके में आगे बढ़ते हुए वह दुश्मन की की लोकेशन से 200 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे. लेकिन तभी पाकिस्तानियों ने भारी फायरिंग शुरू कर दी. कैप्टन हनीफ एक बहादुर योद्धा थे. वह पीछे नहीं हटे बल्कि डटकर दुश्मन का मुकाबला किया. कैप्टन हनीफ ने अपने साथियों को भी दुश्मन की गोलियों से बचाया. बुरी तरह घायल होने और बहुत ज्यादा खून बहने के बावजूद वह पीछे नहीं हटे. वह तब तक फायर करते रहे जब तक उनके बाकी साथी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए.

प्वाइंट 5590 को कब्जा करने की लड़ाई में कैप्टन हनीफ शहीद हो गए. दुश्मन की लगातार गोलीबारी के कारण, 43 दिन तक उनका शव बर्फ में ही दबा रहा. कैप्टन हनीफ के शहीद होने की जानकारी देने खुद तब के सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक उनके घर पहुंचे थे. तब कैप्टन हनीफ की बहादुर मां ने कहा कि उनके बेटे का शव लाने की कोशिश में कोई और बेटा शहीद नहीं होना चाहिए. भारतीय सेना 18 जुलाई 1999 को अपने बहादुर कैप्टन का शव वापस लाई. अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया.