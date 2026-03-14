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Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कांशीराम की विरासत पर दावा ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब मायावती इसका मुखर विरोध कर रही हैं. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट इस नाराजगी और दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाती है..

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 14, 2026, 04:56 PM IST

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Mayawati, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav

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Opinion - डॉ. विनम्र सेन सिंह: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के दमन और विरोध का सबसे गहरा दर्द बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सहा है. कांशीराम के साथ मिलकर उन्होंने बहुजन समाज के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन को अथक मेहनत से खड़ा किया. इस आंदोलन ने सपा और कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टियों के घोर विरोध का सामना किया, जिसमें दलित-बहुजन वर्गों के खिलाफ नीतियां, अत्याचार और राजनीतिक दमन शामिल रहे. आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कांशीराम की विरासत पर दावा ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब मायावती इसका मुखर विरोध कर रही हैं. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट इस नाराजगी और दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाती है.

मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा

1. जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षो तक केन्द्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर-सम्मान नहीं किया और ना ही उनको ’भारतरत्न’ की उपाधि से भी सम्मानित किया. भला फिर यह पार्टी अब मान्यवर श्री कांशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? 

2. इसी कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र में अपनी सत्ता के रहते हुये इनके (मान्यवर श्री कांशीराम जी के) देहान्त होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया तथा ना ही उस समय यू.पी. की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया. इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल कर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं. 

3. अब ये सभी पार्टियाँ आएदिन क़िस्म-क़िस्म के हथकण्डे इस्तेमाल करके मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बी.एस.पी. को कमजोर करने में लगी हैं. अतः इनके अनुयायी व समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें. ख़ासकर कांग्रेस पार्टी से ज़रूर सजग रहें, जिसकी दलित-विरोधी सोच व मानसिकता होने की वजह से ही बी.एस.पी. बनानी पड़ी है. 

4. साथ ही, कल दिनांक 15 मार्च 2026 को मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयन्ती पर, इनकी द्वारा निर्मित पार्टी  बी.एस.पी. के सभी कार्यक्रर्मों को उ.प्र. सहित पूरे देश में पार्टी के लोग ज़रूर कामयाब बनायें , यही अपील."

कांग्रेस और सपा पर सीधा आरोप

यह पोस्ट न केवल कांशीराम जयंती के संदर्भ में बसपा के कार्यक्रमों को मजबूत बनाने की अपील है, बल्कि कांग्रेस और सपा पर सीधा आरोप है कि वे कांशीराम के नाम का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. मायावती ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने बाबासाहेब अम्बेडकर को भी उचित सम्मान नहीं दिया, फिर कांशीराम को भारत रत्न देने का दावा कैसे विश्वसनीय हो सकता है? इसी तरह, कांशीराम के निधन पर न केंद्र (कांग्रेस शासित) ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया, न ही यूपी की सपा सरकार ने राजकीय शोक मनाया. यह ऐतिहासिक तथ्य बसपा समर्थकों के लिए कांग्रेस-सपा की 'दलित-विरोधी' छवि को मजबूत करते हैं.

कांशीराम की उत्तराधिकारी मायावती

कांशीराम ने 1984 में बसपा की स्थापना की, जो बहुजन समाज (दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक) को संगठित कर सत्ता तक पहुंचाने का मिशन था. उन्होंने कहा था कि "पॉलिटिकल पावर बिना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं". मायावती उनके सबसे करीबी शिष्या और उत्तराधिकारी बनीं. उन्होंने चार बार यूपी की मुख्यमंत्री बनकर इस मिशन को आगे बढ़ाया. लेकिन सपा और कांग्रेस ने इस आंदोलन को हमेशा चुनौती दी. सपा के गेस्ट हाउस कांड (1995) में मायावती पर हमला, मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार, और कांग्रेस की लंबी केंद्र सत्ता में दलित मुद्दों की उपेक्षा-ये सभी घटनाएं मायावती की नजर में कांशीराम विरासत के खिलाफ हैं.

क्यों कांग्रेस के कार्यक्रमों को राजनीतिक नाटकबाजी बता रहीं मायावती

आज राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लखनऊ में कांशीराम जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए और वहां भारत रत्न की मांग उठी. अखिलेश यादव ने पहले PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) दिवस के नाम पर कांशीराम जयंती को अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश की, जिसे मायावती ने 'राजनीतिक नाटकबाजी' और 'वोट बैंक की राजनीति' करार दिया. मायावती का मानना है कि ये प्रयास बसपा को कमजोर करने और बहुजन वोटों को बांटने के लिए हैं. उनकी पोस्ट में 'हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने' का जिक्र इसी संदर्भ में है.

कांशीराम के मायावती ने भी किया संघर्ष

मायावती की यह नाराजगी इसलिए भी गहरी है क्योंकि उन्होंने कांशीराम जी के साथ मिलकर वर्षों तक विरोध, जेल, सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक अलगाव झेला. कांशीराम जी ने खुद कहा था कि 'मैंने कांग्रेस और सपा जैसे दलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है'. बसपा का जन्म ही इन दलों की दलित-विरोधी नीतियों के जवाब में हुआ. अब जब ये दल कांशीराम जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मायावती इसे 'नाम भुनाने' की साजिश मानती हैं. उनकी अपील है कि बसपा कार्यकर्ता सतर्क रहें और 15 मार्च 2026 को जयंती पर बसपा के कार्यक्रमों को सफल बनाएं.

यह संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैचारिक है. बहुजन आंदोलन आत्म-सम्मान पर आधारित है, न कि वोट बैंक की राजनीति पर। मायावती बार-बार याद दिलाती हैं कि बसपा कांशीराम द्वारा बनाई गई है और वही इसका असली उत्तराधिकारी है. कांग्रेस-सपा के दावे दिखावा हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है-उन्होंने कभी बहुजन हित में ईमानदारी से काम नहीं किया. मायावती की यह लड़ाई बहुजन समाज को याद दिलाती है कि उनकी विरासत को कोई नहीं छीन सकता. बसपा समर्थक इसे 'क्लेम' नहीं, बल्कि 'खून-पसीने की कमाई' मानते हैं.

अंत में, मायावती की पोस्ट और उनका विरोध इस बात का प्रमाण है कि बहुजन आंदोलन अब भी जीवंत है. यह 2027 के चुनाव में बसपा की रणनीति का हिस्सा भी है-बहुजन वोटों को एकजुट रखना और विपक्ष के 'हथकंडों' से बचाना. कांशीराम जी की जयंती पर बसपा की ताकत दिखाना मायावती का संदेश है: विरासत हमारी है, और हम इसे किसी को नहीं सौंपेंगे.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं।)

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