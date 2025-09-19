लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

हिमाचल प्रदेश के मनाली में कंगना रनौत जब आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचीं, तो भाजपा के सांसद को विरोध का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने कंगना गो बैक के जमकर नारे लगाए और काले झंडे का प्रदर्शन किया.

हीमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मनाली के बारिश प्रभावित इलाका पतलीकुहल का दौरा करने पहुंची. इस दौरान उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने 'कंगना गो बैक' के जमकर नारे लगाए. इसके बाद, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में मनालीके स्थानीय लोग काले झंडे लिए सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं. पीटीआई के मुताबिक, कंगना के साथ आए नेताओं और अन्य लोगों ने विरोध को काबू करने की कोशिश की, तो इस बीच तीखी बहस हो गइ. फिर, पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ा.

मनाली में भूस्खलन के कारण बहुमंजिला होटल ध्वस्त

आपको बता दें कि 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश की वजह से कुल्लू और मनाली में काफी नुकसान हुआ है. कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ब्यास नदी की तेज धारा में एक बहुमंजिला होटल और कई दुकानें बह गई थीं. ब्यास नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे व मनाली-लेह हाईवे के कई हिस्से बह गए थे. मनाली के की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. मनाली के कई घरों में पानी घुस गया और काफी बर्बादी हुई.

कंगना रनौत ने की स्थानीय लोगों से बातचीत

आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने मनाली के सोलांग व पलचान के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों से बातचीत की. इसके साथ स्थिति का जायजा लिया. कंगना ने नारे का विरोध देखकर स्थानीय लोगों से पलटकर कहा, ''हम यहीं के निवासी हैं. अगर आप हम पर हमला करेंगे, तो हम आपके लिए काम कैसे करेंगे? कृपया पहले शांत हो जाइए और समझिए कि मेरा भी यहां घर है." उन्होंने आगे कहा, "सोचिए मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं. मेरे रेस्तरां में केवल 50 रुपये का कारोबार हुआ है, जबकि मुझे 15 लाख रुपये वेतन देना पड़ता है. कृप्या मेरी स्थिति को भी समझिए. मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, एक अकेली महिला हूं. मुझ पर ऐसे हमला मत कीजिए जैसे मैं 'इंग्लैंड की रानी' हूं और आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूं. मैं भी अपनी आजीविका यहीं कमाती हूं."

कंगना रनौत ने बात का रुख कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर मोड़ते हुए आगे कहा, "आज हम यहां यह देखने आए हैं कि क्या काम हुआ है, यह जानने आए हैं कि राज्य सरकार ने क्या किया है."

