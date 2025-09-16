भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

Jwala Gutta Breast Milk Donation: भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा हाल ही में मां बनी हैं. इसके बाद से वह हर रोज अपना 600 मिलीलीटर दूध सरकारी अस्पताल में दान दे रही हैं, ताकि न्यूबॉर्न बेबीज को मदद मिले.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक वह 30 लीटर से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क दान कर चुकी हैं और पिछले चार महीनों से यह काम लगातार कर रही हैं. बैडमिंटन कोर्ट पर देश का नाम रोशन करने के बाद, अब वह उन मासूमों की जान बचाने में मदद कर रही हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.

ज्वाला गुट्टा क्यों किया ब्रेस्ट मिल्क दान?

ज्वाला गुट्टा ने 22 अप्रैल 2021 को अभिनेता विष्णु विशाल से शादी की थी और शादी के चार साल बाद वह मां बनीं. मां बनने के बाद, उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क दान करना शुरू कर दिया. भारत में किसी खिलाड़ी द्वारा इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है, जो बेहद प्रेरणादायक है. ज्वाला ने यह कदम इसलिए उठाए हैं, ताकि जिन बच्चों की मां नहीं हैं या जो किसी और वजह से मां के दूध से वंचित हैं, तो उन्हें मां के दूध का लाभ मिल सके.

मां के दूध के फायदे

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, मां का दूध शिशुओं के लिए अमृत के समान होता है. इसमें वे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी हैं. मां के दूध से बच्चों में एलर्जी, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. कम से कम छह महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है. स्तनपान कराना मां के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है.

