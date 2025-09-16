भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय
Jwala Gutta Breast Milk Donation: भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा हाल ही में मां बनी हैं. इसके बाद से वह हर रोज अपना 600 मिलीलीटर दूध सरकारी अस्पताल में दान दे रही हैं, ताकि न्यूबॉर्न बेबीज को मदद मिले.
Jwala Gutta Breast Milk Donation: भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा अभी हाल ही में मां बनी हैं. इसके बाद, वे एक नेक काम बी शुरू कर दी हैं. अपनी बच्ची को दूध पिलाने के बाद, वह बाकी दूध उन नवजात बच्चों के लिए दान कर देती हैं ज्वाला अपना 600 मिलीलीटर दूध रोजाना सरकारी अस्पताल में दान कर रही हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक वह 30 लीटर से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क दान कर चुकी हैं और पिछले चार महीनों से यह काम लगातार कर रही हैं. बैडमिंटन कोर्ट पर देश का नाम रोशन करने के बाद, अब वह उन मासूमों की जान बचाने में मदद कर रही हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
ज्वाला गुट्टा ने 22 अप्रैल 2021 को अभिनेता विष्णु विशाल से शादी की थी और शादी के चार साल बाद वह मां बनीं. मां बनने के बाद, उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क दान करना शुरू कर दिया. भारत में किसी खिलाड़ी द्वारा इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है, जो बेहद प्रेरणादायक है. ज्वाला ने यह कदम इसलिए उठाए हैं, ताकि जिन बच्चों की मां नहीं हैं या जो किसी और वजह से मां के दूध से वंचित हैं, तो उन्हें मां के दूध का लाभ मिल सके.
यह भी पढ़ें- महिलाओं के बीच बढ़ रहा Breast Implant का ट्रेंड, जानें इसके क्या हैं जोखिम और कितना आता है खर्च
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, मां का दूध शिशुओं के लिए अमृत के समान होता है. इसमें वे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी हैं. मां के दूध से बच्चों में एलर्जी, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. कम से कम छह महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है. स्तनपान कराना मां के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है.
