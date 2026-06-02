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थाईलैंड से आई दुल्हन, जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग! देश-विदेश के मेहमानों को भाया राजस्थानी-थाई कल्चर

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थाईलैंड से आई दुल्हन, जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग! देश-विदेश के मेहमानों को भाया राजस्थानी-थाई कल्चर

Jodhpur Royal Wedding- Thai Bride: राजस्थान का शाही शहर जोधपुर एक बार फिर रॉयल वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरों की गवाह बन गया. ये ग्रैंड वेडिंग थी थाईलैंड की कांतावी और स्थानीय युवक विनय नारंग की, जिन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया है.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 02, 2026, 05:31 PM IST

थाईलैंड से आई दुल्हन, जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग! देश-विदेश के मेहमानों को भाया राजस्थानी-थाई कल्चर

Jodhpur Royal Wedding- Thai Bride (AI Image).

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Jodhpur Royal Wedding- Thai Bride: राजस्थान का शाही शहर जोधपुर एक बार फिर रॉयल वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरों की गवाह बन गया. जी हां, ग्रैंड वेडिंग थी थाईलैंड की कांतावी और स्थानीय युवक विनय नारंग की, जिन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया है. इस शाही शादी में राजस्थानी परंपरा, वैदिक मंत्रोच्चार और थाई संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला. देश-विदेश के मेहमानों का राजस्थानी-थाई कल्चर खूब भाया. लग्जरी होटल में आयोजित इस  ग्रैंड वेडिंग में दूल्हा-दुल्हन की शाही एंट्री, पारंपरिक वेशभूषा और देश-विदेश से आए मेहमानों ने इस शादी को खास बना दिया. 

थाई दुल्हन की शानदार एंट्री, मेहमानों का भाया राजस्थानी-थाई कल्चर 

न्यूज 18 के मुताबिक, थाईलैंड की कांतावी और विनय नारंग की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है, यह पूरा समारोह शहर के एक लग्जरी होटल में बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया और पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ कपल ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. इस खास मौके पर दूल्हा-दुल्हन दोनों ही पारंपरिक परिधानों में मे नजर आए.  दूल्हा और दुल्हन की ग्रैंड एंट्री ने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया.  

यह भी पढ़ें: यूपी में एक और शहर का बदला नाम, CM योगी ने मंच से की घोषणा

राजस्थानी रंग और संस्कृति का अनुभव

इस शाही शादी में भी राजस्थानी लोक संगीत, पारंपरिक स्वागत, स्थानीय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की विशेष व्यवस्था की गई थी. देश-विदेश से आए  मेहमानों ने राजस्थानी कला, संगीत और खानपान का भरपूर आनंद लिया. यह आयोजन केवल एक शादी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव जैसा बन गया. आज के समय में जोधपुर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. विदेशी कपल केवल शादी के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और शाही आतिथ्य का अनुभव लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. 

थाई दुल्हन कांतावी से कैसे मिले विनय नारंग? 

विनय नारंग ने बताया कि वह कांतावी से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले. पहले बातचीत हुई, फिर रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया. समय के साथ दोनों ने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझा और विवाह करने का फैसला लिया. यह अंतरराष्ट्रीय प्रेम कहानी जोधपुर की धरती पर सात फेरों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है.  

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