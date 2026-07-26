जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन: बिना प्रदूषण कैसे तय किया 1200 किमी का सफर, कितनी हुई डीजल की बचत? जानें इसके बड़े फायदे

Hydrogen Train: भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ने जींद-सोनीपत रूट पर 1200 किमी का सफर तय कर 3200 लीटर डीजल बचाया है. प्रदूषण मुक्त यह आधुनिक रेल तकनीक पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी

यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कर खुद ही बिजली बनाती है

हाइड्रोजन ट्रेन, पारंपरिक ट्रेनों की तरह किसी भी तरह का जहरीला धुआं या कार्बन नहीं निकलता

जींद और सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे

देश में हरित परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत तैयार की गई इस स्वदेशी ट्रेन की तकनीक उत्तम किस्म की है.

कैसे काम करती है यह हाइड्रोजन ट्रेन?

यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कर खुद ही बिजली बनाती है. इसमें लगे हाइड्रोजन ईंधन सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी मिलकर ट्रेन को कुल 2,400 किलोवाट ऊर्जा प्रदान करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में पारंपरिक ट्रेनों की तरह किसी भी तरह का जहरीला धुआं या कार्बन नहीं निकलता, बल्कि उप-उत्पाद के रूप में केवल शुद्ध जल वाष्प बाहर आती है. यही खूबी इसे पॉल्युशन फ्री बनाती है.

डीजल की बचत कितनी हुई?

रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन ट्रेन ने जींद और सोनीपत के बीच बिना रुकावट के अब तक 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीजल इंजनों के मुकाबले, हाईड्रोजन ट्रेन ने लगभग 3,200 लीटर से ज्यादा डीजल की बचत की है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और आधुनिक तकनीक

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में अत्याधुनिक सेंसर और सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं. यह सिस्टम किसी भी प्रकार के गैस रिसाव, अत्यधिक गर्मी, आग या धुएं का तुरंत पता लगाकर स्वचालित रूप से शट-ऑफ हो जाता है. साथ ही, इस ट्रेन में वेंटिलेशन और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया गया है.

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इस परियोजना के बड़े फायदे

जीरो- पॉल्युशन: ट्रेन से धुएं की जगह सिर्फ भाप निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगती है.

जीवाश्म ईंधन से मुक्ति: हजारों लीटर डीजल की बचत से देश की आयात पर निर्भरता कम होती है.

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इसकी पूरी प्रणोदन प्रणाली भारत में ही विकसित की गई है.

वैश्विक स्तर पर नई पहचान: जींद-सोनीपत मार्ग पर सफलता मिलने के बाद जल्द ही दिल्ली रूट पर भी इसके परीक्षण शुरू किए जाएंगे, जो भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है.

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन की समय सारणी और रूट

जींद और सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर की एक तरफ की दूरी तय करने में इस हाइड्रोजन ट्रेन को करीब दो घंटे का समय लगता है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, यह ट्रेन संख्या 74010 बनकर सुबह 7:40 बजे जींद से चलकर 9:40 बजे सोनीपत पहुंचती है, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 74009 बनकर ट्रैवल करेगी. रिटर्निंग टाइम की बात करें तो ये ट्रेन सुबह 10:40 पर सोनीपत से प्रस्थान कर दोपहर 1:00 बजे जींद लौटती है. अपने इस पूरे मार्ग पर ये रेल जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भांपेगा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहाना और बरवासनी समेत कुल 12 स्टेशनों पर ठहराव लेती है. प्रतिदिन दो चक्कर लगाने वाली इस हाई-टेक्निक ट्रेन से एक बार में कुल 682 यात्री ही सफर कर सकते हैं.

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