Jharkhand Assembly Election 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में कई जगह ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी तक के जरिये जनभावनाओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की. साथ ही मुगल बादशाह औरंगजेब का जिक्र करते हुए झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को लूटा था, उसी तरह आलमगीरों ने झारखंड की जनता को लूटा है. योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया और कहा कि इसके चलते ही यूपी में से माफिया गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए हैं. इस दौरान उन्होंने राज्य में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राजद (RJD) की गठबंधन सरकार को माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक करार दिया.

'एक रहिए और नेक रहिए'

योगी आदित्यनाथ ने हजारीबाग की रैली में जनता को 'भाजपा को लाओ' और 'एक रहिए और नेक रहिए' जैसे नारे दिए. उन्होंने कहा,'देश का इतिहास गवाह है कि जब भी हम जाति, धर्म या भाषा के नाम पर बंटे हैं, तब हमें क्रूरता से काटा गया है. मैं दोहरा रहा हूं कि हमें जाति के नाम पर नहीं बंटना है. जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वे देश को धोखा दे रहे हैं. उनके लिए देश उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है. वे भारत के खिलाफ सबकुछ करेंगे. यह समय बंटने का नहीं है. यह समय पीएम मोदी की सोच के मुताबिक काम करने का है.'

