दिल्ली में पकड़ा गया 10 लाख का इनामी आतंकी, Republic Day से पहले सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड (Republic Day Parade 2024) से पहले सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों के आपसी समन्वय की बदौलत गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन (Hizb-ul-Mujahideen) का एक आतंकी दिल्ली में दबोच लिया गया. पकड़े गए आतंकी का नाम जावेद अहमद मट्टू है, जो जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) में वॉन्टेड घोषित है और उसके ऊपर 10 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया है. मट्टू के कब्जे से दिल्ली पुलिस को एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और चोरी की एक कार बरामद हुई है.

11 आतंकी हमलों का है आरोप

जावेद अहमद मट्टू के ऊपर जम्मू-कश्मीर में 11 आतंकी हमले करने का आरोप है. उसे कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के टॉप-10 टारगेट लिस्ट में रखा गया है. साथ ही उसे पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी. कश्मीर घाटी के सोपोर इलाके का मूल निवासी मट्टू कई बार पाकिस्तान जा चुका है. इतने खूंखार आतंकी की गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच हाई अलर्ट की स्थिति बना दी है. यह जांच की जा रही है कि मट्टू दिल्ली क्यों आया था और किससे मिलने वाला था या किसके साथ मीटिंग कर चुका था?

#WATCH | Delhi: Visuals of the Hizbul Mujahideen terrorist Javed Mattoo who was arrested by the Delhi Police Special Cell earlier today pic.twitter.com/GY9qZlVW9J