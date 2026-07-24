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भारत

Jantar Mantar Protest: छात्र प्रदर्शन के दौरान नजर आई 'नीली वर्दी' वाली फोर्स कौन? जानिए RAF की ताकत और उनकी जिम्मेदारियां

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच नीली वर्दी पहने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) चर्चा में है. जानिए दंगों से निपटने वाली इस विशेष इकाई की ताकत, काम करने के तरीके, नेम टैग विवाद और पूरी कहानी.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 24, 2026, 02:58 PM IST

Jantar Mantar Protest: छात्र प्रदर्शन के दौरान नजर आई 'नीली वर्दी' वाली फोर्स कौन? जानिए RAF की ताकत और उनकी जिम्मेदारियां

Image Credit: AI, Twitter

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  • अक्तूबर 1992 में RAF बल का गठन किया गया था
  • RAF जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशेष और दंगा नियंत्रण इकाई है
  • कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने या असाधारण हालात पैदा होने पर आरएएफ को मैदान में उतारा जाता है

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तनाव और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है. 'संसद मार्च' और जंतर-मंतर पर हुए विभिन्न प्रदर्शनों के बाद से माहौल लगातार गरमाया हुआ है. इन सबके बीच  20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच काफी झड़प भी हुई. पुलिस की भारी संख्या में तैनाती में से एक खास बल नीली वर्दी में भी मौजूद दिखी, जो चर्चा का विषय बन गई. लोग ये जानने को बेताब हो गए कि आखिर ये ब्लू यूनिफॉर्म वाली फोर्स कौन सी है और क्या करती है. तो आइए विस्तार से जानते हैं कि नीली वर्दी वाले जवान कौन हैं और इस बार यह चर्चा में क्यों आई है.

नीली वर्दी वाले RAF जवान कौन होते हैं?

Who Are RAF Forces in Blue Uniforms

RAF जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशेष और दंगा नियंत्रण इकाई रैपिड एक्शन फोर्स के हैं. देश में सांप्रदायिक दंगों, हिंसक प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों से तेजी से निपटने के लिए अक्तूबर 1992 में इस बल का गठन किया गया था. इसे 'जीरो रिस्पांस फोर्स' भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बहुत कम समय के नोटिस पर किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में हालात संभालने के लिए तैनात किया जा सकता है. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल (IG) रैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है.

ये भी पढ़ें- CJP Protest: कॉकरोच के पोस्ट से वायरल हुईं RAF अधिकारी सोनिया सेहरावत कौन?

आरएएफ के काम करने का तरीका क्या है?

रैपिड एक्शन फोर्स विशेष दंगा नियंत्रण बटालियनों से मिलकर बनी होती है. इसके काम करने का तरीका बेहद अनुशासित और व्यवस्थित होता है.

  • हर बटालियन का नेतृत्व एक कमांडेंट रैंक का अधिकारी करता है. आरएएफ की सबसे छोटी परिचालन इकाई एक 'टीम' होती है, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी करता है.
  • इसमें, हर टीम मुख्य रूप से तीन अलग-अलग भाग का कार्यभार संभालती है. 
  • दंगा नियंत्रण: भीड़ को नियंत्रित करने और सीधे मोर्चे पर तैनात रहने के लिए.
  • आंसू गैस: स्थिति बेकाबू होने पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए.
  • अग्नि: आपात स्थिति से निपटने के लिए.

आरएएफ के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां

कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने या असाधारण हालात पैदा होने पर आरएएफ को मैदान में उतारा जाता है. इसकी मुख्य जिम्मेदारियां नीचे बताई गई हैं-

RAF Responsibilities

  • सांप्रदायिक दंगों और उपद्रवों पर बेहद कम समय में प्रभावी नियंत्रण पाना.
  • हिंसक भीड़ और बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का सुरक्षित प्रबंधन करना.
  • संवेदनशील और तनावपूर्ण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना.
  • देश भर में चुनावों के दौरान निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना.
  • प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में योगदान देना.
  • इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए भी इस बल के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है.

आरएएफ की पहचान क्या है?

आरएएफ की सबसे खास पहचान इसकी चमकीली नीले रंग की वर्दी है. इस रंग का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि नीला रंग शांति, सुरक्षा और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है. इसमें महिला जवानों की एक समर्पित टीम भी शामिल होती है.

ये भी पढ़ें-Explained: पेपर लीक पर अब फास्ट ट्रैक एक्शन! समझें क्या होती हैं ये अदालतें और कैसे NEET जैसे मामलों में बदलेगी न्याय की रफ्तार?

RAF को दी जाती है विशेष ट्रेनिंग 

इन जवानों को दंगा नियंत्रण, भीड़ के मनोविज्ञान, मानवाधिकारों के सम्मान और 'न्यूनतम बल प्रयोग' की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है.
 महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में महिला टीम भी होती हैं.

RAF किन उपकरणों का इस्तेमाल करती है?

दंगा नियंत्रण या उग्र भीड़ को नियंत्रित करते समय आरएएफ कम नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों और उपकरणों का उपयोग करती है, ताकि जान-माल का नुकसान कम से कम हो.

  • दंगा-रोधी रायट शील्ड
  • सुरक्षात्मक हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर
  • लाठी और डंडे
  • आंसू गैस के गोले और गन
  • वॉटर कैनन
  • आधुनिक संचार और निगरानी उपकरण

आरएएफ अभी चर्चा में क्यों है?

संसद चलो और जंतर-मंतर के प्रदर्शनों के दौरान आरएएफ के जवानों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का जमकर प्रयोग किया. इस दौरान कुछ जवानों के घायल होने की खबरें भी आईं. इसके अलावा, कुछ अन्य विवाद भी सामने आए हैं. एक बड़ा मुद्दा पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नेम टैग न होने को लेकर उठा. इसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने उनकी पहचान छिपाने का आरोप लगाया. इन्हीं कारणों से दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच आरएएफ जवान चर्चा में आए.

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