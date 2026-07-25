कितने पढ़े-लिखे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका? जिन्होंने जे पी नड्डा के सामने रखी थी CJP प्रोटेस्ट की 3 मांगें

नीट पेपर लीक विवाद के बीच चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका की शैक्षणिक योग्यता क्या है? जानिए आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाले आशुतोष रांका और उनकी मांगों के बारे में.

देश भर में नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब खत्म होने की उम्मीद है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से लगातार उग्र आंदोलन हो रहे थए. इस विरोध प्रदर्शन के बीच सुर्खियों में आए सीजेपी के नेताओं ने 20 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में सौरव दास के साथ-साथ आशुतोष रांका भी शामिल रहे, जिन्होंने सरकार के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम मांगें रखी थी. इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात के बाद से ही हर कोई आशुतोष रांका की पृष्ठभूमि और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक है.

कितने पढ़े-लिखे हैं आशुतोष रांका?

मूल रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले आशुतोष रांका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित और शीर्ष संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की. आईआईटी से इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख किया और दुनिया के जाने-माने संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की.

नौकरी के बजाय छात्रों के लिए चुना राजनीति

हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद भी उन्होंने मोटी सैलरी वाली नौकरी चुनने के बजाय देश के युवाओं, छात्रों के अधिकारों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर आवाज उठाने का कठिन रास्ता चुना. वर्तमान में वे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं.

जेपी नड्डा के सामने रखी CJP की 3 प्रमुख मांगें

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई इस अहम बैठक के दौरान आशुतोष रांका और सौरव दास ने तीन बड़ी मांगें रखीं-

शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन व अनशन कर रहे पर्यावरणविद् व एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए.

नीट परीक्षा में हुई धांधली और प्रशासनिक विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए या वे खुद इस्तीफा दें. हालांकि, ये मांग अब पूरी हो गई है.

इस पूरे विवाद और परीक्षा में धांधली से परेशान होकर मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले देश के मेधावी छात्रों के पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाए.

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