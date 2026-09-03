Janmashtami Traffic Advisory: कृष्ण जन्मोत्सव पर नोएडा में ट्रैफिक अलर्ट! बड़े वाहनों की नो-एंट्री, जानें रूट डायवर्जन प्लान

Noida Traffic Advisory for Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर नोएडा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

Noida Traffic Advisory for Janmashtami 2026: हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तथा यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं. शहर के प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है, ताकि आम जनता और दर्शनार्थियों को सुगम रास्ता मिल सके.

यातायात व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती

नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा के अनुसार, शहर के महत्वपूर्ण मार्गों और चौराहों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कुल साढ़े 500 से अधिक ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है. इसके अलावा, व्यवस्था की देखरेख के लिए 12 ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TSI) और 8 एसीपी (ACP) स्तर के अधिकारियों को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. आम नागरिकों की सहायता के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति या मार्ग संबंधी उलझन में तुरंत संपर्क किया जा सके.

प्रमुख मंदिरों के पास रूट डायवर्जन और बड़े वाहनों की नो-एंट्री

जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर और सनातन धर्म मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है. इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने विशेष मार्ग परिवर्तन लागू किया है. इन मुख्य मंदिरों के आसपास के रास्तों पर भारी और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. राहगीरों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें. इसके अलावा, सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगा और जोन प्रभारी लगातार क्षेत्र की निगरानी करते रहेंगे.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और ड्रोन से नजर

कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रही है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक, सभी संबंधित डीसीपी और थाना प्रभारियों ने आयोजन स्थलों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों और मंदिरों के आसपास असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है. वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी चिन्हित और निर्धारित स्थानों पर ही की गई है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो.

मंदिर प्रबंधन की विशेष तैयारियां

प्रशासन के साथ-साथ मंदिर समितियों ने भी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं. परिसरों के भीतर भीड़ को नियंत्रित रखने और सभी को सुगमता से भगवान के दर्शन कराने के लिए स्वयंसेवकों को पूरी तरह सतर्क रखा गया है. पुलिस और प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.



