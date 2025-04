Gujarat News: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) का फाइटर जेट बुधवार देर रात क्रैश हो गया है. यह हादसा गुजरात के जामनगर जिले में हुआ है. वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही वह क्रैश हो गया. क्रैश साइट कलावड रोड पर सुवरदा गांव के पास बताई गई है. उस पूरे इलाके में विमान के क्रैश होने बाद धुएं का गुबार छा गया है, जिससे हादसा बड़ा होने की संभावना लग रही है. हालिया दिनों में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश होने का हालिया दिनों में यह दूसरा मामला है. हाल ही में हरियाणा के अंबाला एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने के बाद भी एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया था. उस हादसे में वायुसेना का पायलट सुरक्षित बच गया था. जामनगर में हुए हादसे में भी एक पायलट सुरक्षित बच गया है, जबकि दूसरे पायलट को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. फिलहाल ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

हवा में ही अचानक उड़े विमान के परखच्चे

दुर्घटना का शिकार हुआ जगुआर फाइटर जेट दो पायलट वाला ट्रेनर विमान था. बताया जा रहा है कि फाइटर जेट के अचानक हवा में ही परखच्चे उड़ गए और मलबा बहुत बड़े इलाके में फैला है. जामनगर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि भारतीय वायुसेना की टीम मौके की तरफ रवाना हो गई है. जामनगर के पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख देलू ने बताया कि ट्रेनर विमान में सवार एक पायलट क्रैश से पहले सुरक्षित बाहर निकल आया था, जिसे पुलिस टीम ने अपनी सुरक्षा में लेकर अस्पताल पहुंचा दिया है. दूसरे पायलट का अभी तक पता नहीं चला है और उसकी तलाश की जा रही है.

जेट क्रैश होते ही पूरे इलाके में लग गई आग

फाइटर जेट के टुकड़े सुवरदा गांव के बाहरी इलाके में खेतों के बीच बिखरे हैं. इन टुकड़ों के नीचे गिरते ही पूरे इलाके में ऐसा लगने लगा कि मानो आग लगी हुई है. फाइटर जेट के टुकड़े आग से जलते हुए दिखाई दिए. आग बुझने के बाद पूरे इलाके में मलबे के कारण गहरे गड्ढे दिखाई दिए हैं. पुलिस और वायुसेना की टीम ने स्थानीय लोगों को मलबे से दूर करते हुए पूरे इलाके को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है.

