Karnataka Ragging Case: कर्नाटक के विजयपुरा में एक मेडिकल कॉलेज में एक कश्मीरी स्टूडेंट के साथ रैगिंग और क्रूरता से मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित हमीम जम्मू्-कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाले हैं और विजयपुरा के अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकंड ईयर के छात्र हैं. हमीम का आरोप है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान साल 2019 के बैच के सीनियर स्टूडेंट्स ने उनसे मारपीट की, उन्हें धमकी दी और क्रूरता पूर्वक रैगिंग की है. हमीम को पहले क्रिकेट मैदान में धमकी दी गई. इसका विरोध करने पर बाद में उसके हॉस्टल रूम में घुसकर हमला किया गया.

2019 और 2022 बैच के छात्रों के बीच चल रहा था मैच

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल-अमीन कॉलेज में मंगलवार शाम को यह घटना हुई है, जब मैदान पर शाम 4 बजे के करीब हमीम 2019 और 2022 बैच के छात्रों के बीच चल रहे क्रिकेट मैच को देख रहे थे. हमीम का कहना है कि सीनियर स्टूडेंट वहां आए और उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर मैच देखने को कहा. उन्होंने बिना विरोध किए ये बात मान ली और पीछे बैठ गए. इसके बाद फिर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स वहां आए और उनकी मौजूदगी पर ही सवाल उठा दिया. इन स्टूडेंट्स ने उन्हें वहां से जाने को कहा. हमीम के इंकार करने पर उन्होंने रैगिंग शुरू कर दी. सीनियर स्टूडेंट्स ने उन्हें गाना गाने और डांस करने के लिए कहा. हमीम के ऐसा करने के बाद भी सीनियर उन्हें तंग करते रहे और कार के अंदर धकेलने की कोशिश की. हमीम ने यह घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो सीनियर स्टूडेंट्स और ज्यादा भड़क गए.

रात में हॉस्टल रूम में किया घुसकर हमला

आरोप है कि मंगलवार देर रात हमीम के हॉस्टल रूम में 6-7 युवक घुस गए. उन लोगों ने हमीम पर हमला किया और उन्हें माफी मांगने को कहा. साथ ही इस बात का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा. साथ ही हमलावरों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा,'तुम यहां चार साल और रहोगे. हम स्थानीय लोग हैं और तुम्हारी जिंदगी दूभर कर देंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि उसे कॉलेज में अपने बचे हुए समय में भी क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हुई नाराज

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है. एसोसिएशन के नेशनल कनवेनर नासिल खुहेहामी ने इसे रैगिंग और हिंसा का मामला बताते हुए बेहद दुखद व परेशान करने वाला बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा,'हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस मामले में निजी हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं. साथ ही पीड़ित के लिए त्वरित न्याय की मांग करते हैं. आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाएं देखने को ना मिलें.'

Update:



A team of Karnataka Police, along with senior officers, is now present at the college. The concerned SSP is on the spot. The police are in the process of filing an FIR, and the college administration is initiating disciplinary action against the senior students involved.… https://t.co/J8gMLM2Vo8