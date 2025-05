Pakistan Attack on Srinagar: पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार रात को फिर से ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं. पिछले दो दिन से जम्मू् रीजन में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहे पाकिस्तान ने शुक्रवार रात को कश्मीर इलाके में भी मोर्चा खोल दिया है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के सिविलयन एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है ताकि इस इलाके का देश के साथ हवाई संपर्क काटा जा सके. पाकिस्तान के अटैक का जवाब देने के लिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और कई ड्रोन ढेर किए जा चुके हैं. इसके अलावा भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के अवंतीपोरा एयर बेस को भी ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई है. जम्मू और दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसे माना जा रहा है कि अटैक कर रहे ड्रोन्स को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही निशाना बनाया है.

बारामुला जिले में दिख रहा आतिशबाजी जैसा नजारा

PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि बारामुला पर पाकिस्तान ने दर्जनों ड्रोन्स से अटैक किया है. भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है, जिससे आसमान में दिवाली की आतिशबाजी जैसा नजारा दिखाई दिया है. लगातार ड्रोन्स अटैक के कारण जम्मू और दक्षिणी कश्मीर के कुछ जिलों में पूरी तरह ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है.

श्रीनगर में मस्जिदों से कराया जा रहा सावधान रहने का ऐलान

श्रीनगर में लोगों को ब्लैकआउट रखने के लिए कहा जा रहा है. लोग इस बात को मानें, इसके लिए मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से ऐलान कराया गया है. देर रात एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक के दौरान कश्मीर की इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में एयरबोर्न अलर्ट के सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं. पुलिस ने भी लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने और लाइटों को बंद रखने की अपील की है.

जम्मू् रीजन में ब्लैकआउट, उमर ने शेयर की तस्वीर

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि जम्मू शहर और सांबा सेक्टर में आज भी ड्रोन्स देखे गए हैं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू के उधमपुर और नगरौटा में भी ड्रोन्स अटैक को नाकाम किया गया है. पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और सांबा जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैवी क्रॉस-बॉर्डर आर्टिलरी शैलिंग की जा रही है, जिससे रिहायशी इलाकों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा,'जहां मैं हूं, वहां से अब रुक-रुक कर विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, जो संभवतः भारी तोपों की हैं.' उन्होंने पूरे शहर में ब्लैकआउट की तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि जम्मू में अब ब्लैकआउट है और सायरन पूरे शहर में सुनाई दे रहे हैं.

Blackout in Jammu now. Sirens can be heard across the city. pic.twitter.com/TE0X2LYzQ8