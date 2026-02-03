खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की हुई 'बल्ले-बल्ले': 225 एथलीटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, राज्य की मंजूरी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 225 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी के लिए चयन सूची को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समर्थन से 2014 से अटका खिलाड़ियों का इंतजार अब खत्म हुआ है.

जम्मू-कश्मीर के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. प्रदेश का मान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने वाले 225 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी पाने का सपना अब हकीकत में बदलने वाला है. सोमवार रात खेल मंत्री सतीश शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस चयन सूची को मंजूरी मिलने की आधिकारिक पुष्टि की.

खेल मंत्री और मुख्यमंत्री का खिलाड़ियों को तोहफा

खेल मंत्री सतीश शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जय माता दी... जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन सूची को मंजूरी मिलने की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है." उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अटूट समर्थन का आभार व्यक्त किया. मंत्री ने उन अधिकारियों की भी सराहना की जिन्होंने लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए.

2014 से चल रही थी बात

प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि साल 2014 के बाद से खिलाड़ियों की सरकारी नियुक्तियां रुकी हुई थीं. पहले एसआरओ 349 के तहत नियुक्तियां होती थीं, जिसे 2020 में संशोधित कर एसओ 12 (SO 12) बनाया गया. नई नियमावली के अनुसार, अब प्रतिवर्ष 5 गजेटेड और 25 नॉन-गजेटेड पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान है.

कोच से लेकर खेल प्रशिक्षक तक नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा

चयन सूची के अनुसार, नियुक्तियां केवल निचले स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च पदों पर भी की जा रही हैं:

चीफ कोच: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को सीधे 'चीफ कोच' के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

खेल प्रशिक्षक: वर्ष 2014 से 2022 के बीच आवेदन करने वाले उत्कृष्ट एथलीटों में से 225 को खेल प्रशिक्षकों के पद पर तैनात किया जाएगा.

युवा सेवा एवं खेल विभाग: ये सभी नियुक्तियां मुख्य रूप से खेल विभाग के अंतर्गत की जाएंगी.

भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूर्ण

वर्ष 2014 से 2022 तक के आवेदकों की भर्ती प्रक्रिया की सभी जरूरी जांच और औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. अब जल्द ही चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे वे अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत कर सकेंगे.

