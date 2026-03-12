जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है. इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गए. कई नेताओं ने घटना की निंदा की है और इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां फायरिंग की घटना हुई. हालांकि दोनों सुरक्षित हैं.फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच कर रही है.

फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने पोस्ट कर दी जानकारी

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि अल्लाह मेहरबान हैं. मेरे पिता बाल-बाल बच गए. फिलहाल पूरी जानकारी अधूरी है, लेकिन इतना पता चला है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल लेकर बिल्कुल करीब आ गया और गोली चला दी.

उन्होंने आगे लिखा कि सुरक्षा दल ने ही आरोपी को रोककर हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया. उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसजी) द्वारा सुरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया?

फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंची पुलिस

गोलीबारी की घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे. घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला के आवास पर भारी पुलिस की तैनाती है, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह हमला किस पर किया जाना था और क्यों? घटना का एक सीसीटीवी वीडियो में सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर करने वाले शख्स ने बेहद करीब से फायरिंग की थी. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस पर काबू पा लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने डॉ. फारूक अब्दुल्ला साहब, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर और नासिर असलम वानी से बात की है. वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने घटना को चिंता जनक बताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वे बाल-बाल बचे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शुक्र है कि वह सुरक्षित और ठीक हैं. इस गंभीर सुरक्षा चूक की पूरी और गहन जांच होनी चाहिए."

जम्मू-कश्मीर सरकार की एक मंत्री ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इटू ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, "एक 'जेड प्लस' सुरक्षा से संरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह का गंभीर हमला यह गंभीर सवाल उठाता है कि यह संभव कैसे हुआ. यह जानकर राहत मिली कि वे सुरक्षित हैं. पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए."

कश्मीर के उपमुख्यमंत्री भी थे शामिल

