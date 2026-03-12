FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

Homeभारत

भारत

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता

जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है. इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 12, 2026, 09:34 AM IST

जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- बाल-बाल बच गए मेरे पिता
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गए. कई नेताओं ने घटना की निंदा की है और इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां फायरिंग की घटना हुई. हालांकि दोनों सुरक्षित हैं.फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच कर रही है.

फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने पोस्ट कर दी जानकारी

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि अल्लाह मेहरबान हैं. मेरे पिता बाल-बाल बच गए. फिलहाल पूरी जानकारी अधूरी है, लेकिन इतना पता चला है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल लेकर बिल्कुल करीब आ गया और गोली चला दी.
उन्होंने आगे लिखा कि सुरक्षा दल ने ही आरोपी को रोककर हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया. उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसजी) द्वारा सुरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया?

 फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंची पुलिस 

गोलीबारी की घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे. घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला के आवास पर भारी पुलिस की तैनाती है, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह हमला किस पर किया जाना था और क्यों? घटना का एक सीसीटीवी वीडियो में सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर करने वाले शख्स ने बेहद करीब से फायरिंग की थी. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस पर काबू पा लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने डॉ. फारूक अब्दुल्ला साहब, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर और नासिर असलम वानी से बात की है. वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट 

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने घटना को चिंता जनक बताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वे बाल-बाल बचे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शुक्र है कि वह सुरक्षित और ठीक हैं. इस गंभीर सुरक्षा चूक की पूरी और गहन जांच होनी चाहिए."

जम्मू-कश्मीर सरकार की एक मंत्री ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इटू ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, "एक 'जेड प्लस' सुरक्षा से संरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह का गंभीर हमला यह गंभीर सवाल उठाता है कि यह संभव कैसे हुआ. यह जानकर राहत मिली कि वे सुरक्षित हैं. पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए."

कश्मीर के उपमुख्यमंत्री भी थे शामिल

जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां फायरिंग की घटना हुई. हालांकि, दोनों सुरक्षित हैं. फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है. पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच कर रही है.


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
MORE
Advertisement