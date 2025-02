Sonmarg Fire: जम्मू-कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग के मेन मार्केट में शनिवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. एक रेस्टोरेंट से शुरू हुई आग तेजी से मार्केट की अन्य दुकानों और होटलों में फैल गई. आग लगने के कारण टूरिस्ट्स में भगदड़ मच गई. आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं मीलों दूर से भी दिखाई दे रहा है. आग की चपेट में आकर करीब 20 दुकान खाक हो गई हैं. अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है. सोनमर्ग जिला प्रशासन के मुताबिक, मौके पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगाई गई हैं.

आग लगने का कारण नहीं चला है अब तक पता

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आग की शुरुआत सोनमर्ग मार्केट में मौजूद होटल सौनसार से शुरू हुई थी. मार्केट में आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चला है. गांदेरबल के डिप्टी कमिश्नर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में कहा,'गुंड कंगन फायर सर्विसेज के जवान आर्मी, SDRF और स्थानीय नागरिकों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगाई गई हैं. आग को ज्यादा भड़कने से रोकने की कोशिश की जा रही है.'

Ganderbal, Jammu and Kashmir: A fire broke out at Hotel Sounsar in Sonamarg market, Fire tenders, along with Jammu and Kashmir Police and local residents, are working to control the blaze pic.twitter.com/L5CzC0PQLe