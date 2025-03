Jammu And Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में गुरुवार को आतंकियों के साथ चल रहा एनकाउंटर (Kathua Encounter) खत्म हो गया है. भारतीय सेना (Indian Army) और जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) की जॉइंट टीम ने करीब 2 घंटे तक चले एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है. इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है. यह चेक किया जा रहा है कि इन आतंकियों का कोई साथी फरार होने में तो सफल नहीं रहा है. बता दें कि ये आतंकी रविवार शाम को कठुआ जिले में देखे गए थे. इसके बाद से ही सुरक्षा बल इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन अब तक इन्हें दबोचा नहीं जा सका था. गुरुवार सुबह इन आतंकियों के अंबा नाल इलाके में देखने की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने पूरा इलाका घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद एक जगह आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई थी. इस एनकाउंटर में डीएसपी बॉर्डर कठुआ धीरज सिंह कटोच समेत SOG के 4 जवानों को गोली लगने की सूचना है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दो घंटे तक चला एनकाउंटर

कठुआ के राजबाग थाना इलाके के जुथाना में अंबा नाल स्थित है, जहं आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर करीब 2 घंटे तक चला था. करीब दो घंटे तक आतंकियों के साथ मुठभेड़ चली. इसके बाद आतंकियों की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई तो सुरक्षाबलों ने फायरिंग बंद कर दी थी. करीब एक घंटे फायरिंग बंद रहने के दौरान सुरक्षा बलों ने धीरे-धीरे एनकाउंटर साइट के चारों तरफ घेरा छोटा किया. जम्मू-कश्मीर के स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सैन्य सूत्रों ने एनकाउंटर साइट पर 5 आतंकियों की डेडबॉडी बरामद होने की जानकराी दी है. हालांकि अभी तक सुरक्षाबलों की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

घायल पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर

एनकाउंटर के दौरान घायल हुए चारों पुलिसकर्मियों को एयरलिफ्ट करने के बाद GMC कठुआ में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की गोलियां निकाल दी गई हैं और उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है. चारों पुलिसकर्मी जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के मेंबर हैं.

Kathua, Jammu and Kashmir: A SPO of the Special Operations Group (SOG) of Jammu and Kashmir Police has been hospitalized at GMC Kathua pic.twitter.com/xzBVq2Ylwx