Jammu and Kashmir Encounter: श्रीनगर के बाहरी इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें जुनैद भट मारा गया है.

Jammu and Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लश्कर-ए-ताइबा (LeT) के कुख्यात आतंकी जुनैद भट को ढेर कर दिया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu And Kashmir Police) ने बताया कि जुनैद भट को श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम के जंगलों के ऊपरी इलाके में उस समय ढेर किया गया, जब एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर संयुक्त टीम ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. जुनैद भट वही आतंकी है, जिसने पिछले दिनों ने गांदेरबल जिले के गगनगीर इलाके में 7 मजदूरों की हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने बताया कि इलाके में अब भी कई अन्य आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

