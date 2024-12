Baramula Earthquake: भारी बर्फबारी के कारण सफेद चादर में लिपटे जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों ने सभी को दहला दिया है. आसमान से बर्फबारी होने के दौरान कश्मीर घाटी इलाके के बारामुला में धरती के अंदर भूकंप के कारण सबकुछ दहल गया. हालांकि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं होने के चलते खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चिल्ला-ए-कलां के असर के कारण चल रही शीतलहरी और बर्फ के कारण अपने घरों में कैद होने को मजबूर लोग धरती के हिलने से खौफ में आ गए हैं. भूकंप का केंद्र बारामुला की पहाड़ियों में था, लेकिन इसका असर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामबाद तक महसूस किया गया है.

धरती से 10 किलोमीटर गहराई पर रहा केंद्र

जम्मू-कश्मीर के बारामुला में भूकंप के झटके शुक्रवार रात 9.06 बजे महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बारामुला में जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई पर था, जो गुलमर्ग से 24 किलोमीटर, श्रीनगर से 38 किलोमीटर, पहलगाम से 85 किलोमीटर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 143 किलोमीटर दूरी पर था. इस भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

EQ of M: 4.0, On: 27/12/2024 21:06:59 IST, Lat: 34.26 N, Long: 74.44 E, Depth: 10 Km, Location: Baramulla, Jammu & Kashmir.

