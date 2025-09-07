Add DNA as a Preferred Source
कश्मीर में हजरतबल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 26 लोग हिरासत में लिए गए 

ईद-ए-मिलाद के दौरान श्रीनगर की हज़रतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न को क्षतिग्रस्त करने के बाद कम से कम 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जीर्णोद्धार पट्टिका पर लगाए गए प्रतीक चिह्न को नुकसान पहुंचाने पर रोष पैदा हो गया है. पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं के तहत एक केस दर्ज किया है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 07, 2025, 11:19 AM IST

कश्मीर में हजरतबल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 26 लोग हिरासत में लिए गए 

Add DNA as a Preferred Source

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को हज़रतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में कम से कम 26 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. यह घटना शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद (पैगंबर के जन्मदिन) के अवसर पर हुई, जब घाटी भर से साल का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा दरगाह पर प्रार्थना और प्रायश्चित के लिए इकट्ठा हुआ था. अज्ञात लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने, एक धार्मिक समारोह के दौरान जानबूझकर व्यवधान पैदा करने और हथियारों से चोट पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया है. जाँच शुरू कर दी गई है.
 
शुक्रवार को हुई इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. हज़रतबल मस्जिद, जहाँ पैगंबर मुहम्मद का एक प्रतिष्ठित अवशेष रखा है, के जीर्णोद्धार पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न लगाए जाने से स्थानीय नेताओं और नमाज़ियों में व्यापक रोष फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसे विकृत कर दिया गया.
 
राजनेताओं की प्रतिक्रिया 

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की गैर-जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर छह महीने से लेकर तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान है. शनिवार को, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती समेत कई राजनीतिक नेताओं ने वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख़्शां अंद्राबी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया. मुफ़्ती ने प्रतीक चिन्ह को शामिल किए जाने की निंदा करते हुए इसे "ईशनिंदा" करार दिया, क्योंकि यह मूर्ति पूजा पर रोक लगाने वाले इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है.

 

मुफ्ती ने कहा, "हज़रतबल हमारे पैगंबर मुहम्मद से जुड़ा है और किसी भी तरह की ईशनिंदा मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है. अगर आप उस जगह पर कोई ऐसा काम करते हैं जो अस्वीकार्य है और मुसलमानों के लिए ईशनिंदा माना जाता है, तो यह ठीक नहीं है. यह प्रतीक के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है और यह कृत्य उसके खिलाफ है."

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरगाह पर प्रतीक चिन्ह लगाने की ज़रूरत पर सवाल उठाया और आरोपियों के ख़िलाफ़ जन सुरक्षा अधिनियम के इस्तेमाल की आलोचना की. राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि वह "बेहद दुखी" हैं, हालाँकि उन्होंने प्रतीक चिन्ह लगाने पर कोई टिप्पणी नहीं की. इस बीच, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रमुख दरख़्शां अंद्राबी ने तोड़फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की माँग की.

 


हज़रतबल दरगाह का जीर्णोद्धार 
हज़रतबल दरगाह का सौंदर्यीकरण कार्य तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी द्वारा पूरा करके जनता को समर्पित किया गया. इस परियोजना के तहत, दरगाह परिसर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाली एक शिला पट्टिका स्थापित की गई. वक्फ बोर्ड ने दरगाह के आंतरिक भाग के भव्य जीर्णोद्धार और सजावट पर करोड़ों रुपये खर्च किए, जिसके बारे में अंद्राबी ने बताया कि यह पूरी तरह से बोर्ड द्वारा, बिना किसी बाहरी ऋण के, वित्तपोषित किया गया.

यह पहली बार है जब इस तरह के काम की याद में दरगाह की दीवार पर एक पट्टिका लगाई गई है. सदियों पुराने इस दरगाह में, जहाँ पैगंबर मुहम्मद का एक प्रतिष्ठित अवशेष रखा है, पिछले कुछ वर्षों में कई बार जीर्णोद्धार हुआ है. मुगल और कश्मीरी वास्तुकला के मिश्रण से बनी इसकी वर्तमान सफेद संगमरमर की संरचना, 1970 के दशक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा जनता के दान से बनवाई गई थी, हालाँकि उस समय कोई पट्टिका नहीं लगाई गई थी.
 
एफआईआर दर्ज 
अधिकारियों ने बताया कि हंगामे के सिलसिले में निगीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 76/2025 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 300, 352, 191(2), 324(4), 196, 61(2) और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो की भी जांच की जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

