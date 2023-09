'आतंक को उद्योग बनाने वाला देश नहीं हो सकता अमीर' पाकिस्तान की 'गरीबी' पर जयशंकर का तंज

डीएनए हिंदी: Pakistan Crisis- पाकिस्तान में बदहाली के हालात हैं. अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है. महंगाई दर चरम स्तर पर है. नतीजतन खाने-पीने की चीजों तक के दाम कई सौ गुना तक बढ़ चुके हैं. अर्थव्यवस्था संकट (Pakistan Economy Crisis) से निकलने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आर्थिक मदद की 'भीख का कटोरा' फैला रहा है. ऐसे में भारत अपने पड़ोसी और 75 साल पहले तक अपना एक हिस्सा रहे देश की मदद क्यों नहीं कर रहा है? इस सवाल का जवाब बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने एक तंज के साथ दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवाद को उद्योग बना ले. वह कभी समृद्ध और अमीर नहीं हो सकता है.

एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में कही ये बात

जयशंकर ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग (Asia Economic Dialogue) में कहा, कोई भी देश संकट के हालात से बाहर नहीं निकल सकता और समृद्ध ताकत नहीं बन सकता, यदि उसकी बेसिक इंडस्ट्री आतंकवाद है. इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय ही कर रहा है.

VIDEO | "No country can come out of its problems if its basic industry is terrorism," says @DrSJaishankar in reply to a question on whether India will be helping its western neighbour facing troubles. He was speaking at the Asia Economic Dialogue in Pune. pic.twitter.com/3UNfp1aR6R