ग्रोक 'बिकिनी' ट्रेंड को लेकर गंभीर हुआ IT मंत्रालय, X को जारी किया नोटिस, जानें और क्या कहा? 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित IT नियमों के तहत कानूनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूरतों का पालन करने में गंभीर कमियों का हवाला दिया गया है. सरकार ने X के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ग्रोक, के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई है, जिसका इस्तेमाल अश्लील, यौन रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री बनाने और फैलाने के लिए किया जा रहा है.

मंत्रालय के अनुसार, ऐसी सामग्री ने महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से निशाना बनाया है, जो गरिमा, गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है. MeitY ने इस मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्लेटफॉर्म कानूनी तौर पर गैर-कानूनी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए बाध्य हैं.

नोटिस में X को ग्रोक के तकनीकी सुरक्षा उपायों और गवर्नेंस तंत्र का तुरंत मूल्यांकन करने और उन्हें मज़बूत करने का निर्देश दिया गया है. इसे टूल के ज़रिए बनाई गई सभी गैर-कानूनी सामग्री को हटाने, ऐसे उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है.

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने पर X IT एक्ट के तहत अपनी सेफ हार्बर सुरक्षा खो सकता है. इसने आगे चेतावनी दी कि लगातार उल्लंघन करने पर लागू साइबर कानूनों, आपराधिक कानूनों और बाल संरक्षण नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

इससे पहले शुक्रवार को, शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र से दखल देने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले AI एप्लीकेशन में मज़बूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में, उन्होंने एक परेशान करने वाले ट्रेंड की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें यूज़र्स, अक्सर फेक अकाउंट चलाकर, महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं और X के AI टूल, Grok का दुरुपयोग करके कपड़ों को कम करके और उन्हें सेक्शुअलाइज़ करके तस्वीरों को बदलने के लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

I would take this opportunity to thank Hon IT Minister for promptly taking note of my letter and for issuing a letter to X platform in the regard of AI led grok generating problematic content of women based on prompts that disrespect woman’s dignity and violates their consent,… pic.twitter.com/kEb1HameMn — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 2, 2026

चतुर्वेदी ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ फ़ेक प्रोफ़ाइल से शेयर की गई तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं को भी प्रभावित करता है जो अपनी खुद की तस्वीरें अपलोड करती हैं, और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गंभीर और अस्वीकार्य दुरुपयोग बताया.

IT और कम्युनिकेशन पर स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य के तौर पर लिखते हुए, उन्होंने मंत्री से इस मामले को X के साथ मज़बूती से उठाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि महिलाओं के लिए प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए इसके AI सिस्टम में मज़बूत सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएं.

उन्होंने आगे कहा कि स्थिति इसलिए और भी खराब हो गई है क्योंकि ऐसा लगता है कि Grok इन प्रॉम्प्ट्स का जवाब देकर इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है.