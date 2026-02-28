FacebookTwitterYoutubeInstagram
Iran-Israel: ईरान पर हमले का असर, हवाई उड़ानों का बिगड़ा शेड्यूल, कई देशों ने बंद किया अपना एयरस्पेस!

इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है, बदले में ईरान भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. ऐसे में सुरक्षा के तौर पर कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, कई हवाई उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया है...

Abhay Sharma

Updated : Feb 28, 2026, 08:38 PM IST

Iran-Israel: ईरान पर हमले का असर, हवाई उड़ानों का बिगड़ा शेड्यूल, कई देशों ने बंद किया अपना एयरस्पेस!

Iran Israel War Airspace Closed (AI Image) 

Israel-Iran: आज शनिवार को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बदले में ईरान भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. वहीं सुरक्षा के तौर पर कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया. इस कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आखिरी समय पर देरी से चलीं, या फिर रद्द हुईं या उनका रास्ता बदलना पड़ा.  

मिडिल ईस्ट में तनाव का असर 

एयरस्पेस बंद होने से उड़ानों पर असर: हमलों के बाद मध्य पूर्व के कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई, कई उड़ानें रद्द हुईं और कई का रास्ता बदलना पड़ा. 

एयरलाइंस को लंबे रास्ते अपनाने पड़े: उड़ानों को संघर्ष वाले इलाके से बचाकर ले जाना पड़ा, इसलिए एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए, जिससे यात्राएं लंबी और महंगी हो गईं. 

यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह: एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी उड़ान का समय जरूर जांच लें, क्योंकि कई फ्लाइट्स के शेड्यूल अचानक बदले जा रहे हैं. 

कुछ उड़ानों का रास्ता बदला गया या वापस लौटाया गया: सुरक्षा कारणों से कुछ उड़ानों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा या उन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा गया. 

वैश्विक यात्रा कार्यक्रम प्रभावित हुए: मध्य पूर्व हवाई यात्रा का एक अहम रास्ता है, इसलिए इस तनाव का असर एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानों पर भी पड़ा. 

एयर इंडिया ने रोकीं उड़ानें,  इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

इस तनाव के बीच इजरायल, ईरान, इराक और जॉर्डन ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. दुबई और यूएई में भी कुछ समय के लिए हवाई सेवाओं पर असर पड़ा. कई बड़ी एयरलाइंस जैसे Wizz Air, लुफ्थांसा, KLM, ब्रिटिश एयरवेज, ओमान एयर और एयर फ्रांस ने अपनी कई फ्लाइट्स रद्द या बंद कर दी हैं. एयर इंडिया ने भी मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें रोक दीं और एक फ्लाइट का रास्ता बदलना पड़ा. इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने को कहा है. इन फैसलों का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और सामान ढुलाई (कार्गो) पर भी पड़ रहा है.  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

