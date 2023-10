'भारत वालों चुन लो क्या चाहिए बैलेट या बुलेट' खालिस्तानी आतंकी पन्नूं का नया वीडियो,  हमास जैसे हमले की दी धमकी

डीएनए हिंदी: Punjab News- इजरायल पर आतंकी समूह हमास के हमले के बीच खालिस्तानी आतंकी भी भारत में ऐसी ही कार्रवाई करने का सपना देखने लगे हैं. खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नूं (Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun) ने इस बात की धमकी दी है. पन्नूं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध से सीख लेने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसा ही रिएक्शन भारत में भी दिखने वाला है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के चीफ पन्नूं ने कहा है कि यदि भारत पंजाब पर अपना कब्जा बनाए रखेगा तो वहां भी एक रिएक्शन होगा, जिसमें हमास की तरह पंजाब से भी भारत पर हजारों रॉकेट दागे जाएंगे. हालांकि पन्नूं पहली बार अपने किसी वीडियो में चुनावी राजनीति की भी भाषा बोलता दिखा है. पन्नूं ने कहा है कि SFJ बैलेट में यकीन करता है. अब चॉइस भारत सरकार की है कि उसे 'बैलेट या बुलेट' में से क्या चाहिए. केंद्र सरकार ने इस वीडियो पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

पीएम मोदी होंगे पंजाब से मिले रिएक्शन के जिम्मेदार

पन्नूं ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, अवैध कब्जे के खिलाफ पंजाब से लेकर फिलिस्तीन तक लोग प्रतिक्रिया देंगे, जो हिंसा से हिंसा को जन्म देगा. यदि भारत पंजाब पर कब्जा जारी रखता है तो एक रिएक्शन होगा, जिसके लिए भारत और पीएम मोदी जिम्मेदार होंगे.

बैलेट और वोट में करते हैं हम यकीन

पन्नूं ने इसके बाद पहली बार सुर बदलते हुए कहा कि SFJ बैलेट और वोट में यकीन करता है. पन्नूं ने दावा किया कि पंजाब की मुक्ति निश्चित है. इसके बाद कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, भारत चॉइस तुम्हारी है. आपको बैलेट (मतपत्र) चाहिए या बुलेट (गोली). इसमें साथ ही यह भी कहा गया है कि SFJ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या का बदला भी लेगा.

