देश में 5 साल बाद फिर लगेगा लॉकडाउन? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया वायरल दावे का सच

सोशल मीडिया पर #Lockdown ट्रेंड कर रहा है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. फोटो- AI Generated

सोशल मीडिया पर #Lockdown ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स कोविड 19 की वजह से साल 2020 और फिर 2021 में लगे लॉकडाउन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं. पेट्रोल पंप्स पर लगी लाइनों की तुलना लोग 2016 के डिमॉनेटाइजेशन के दौर से कर रहे हैं. इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दी है कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

क्यों ट्रेंड कर रहा है Lockdown

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 मार्च की शाम को बात करने वाले हैं. प्रधानमंत्री वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच राज्यों की तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि हालात चिंताजनक हैं, उन्होंने जनता से अपील की कि जिस तरह कोविड 19 के दौरान हमने एकजुट होकर ग्लोब अनसर्टेनिटी का सामना किया था, वैसे ही अभी भी करना है. इन दोनों बातों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि लॉकडाउन लगने वाला है. कुछ लोगों ने लिखा कि कच्चे तेल की कमी हो गई है, उससे डील करने के लिए सरकार लॉकडाउन लगा सकती है. इस तरह के पोस्ट्स की वजह से लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा.

Lockdown को लेकर सरकार ने क्या कहा?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ़ किया है कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने जनता से अपील की कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

उन्होंने X पोस्ट में लिखा, 'भारत में लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहें पूरी तरह झूठ हैं. मैं साफ कर दूं कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हम शांत रहें, जिम्मेदार रहें और एक रहें. अफवाह फैलाने और पैनिक क्रिएट करने की कोशिशें नुकसानदेह हैं.'

The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.



Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted… March 27, 2026

60 दिन का तेल और 30 दिन की LPG सप्लाई सुनिश्चित

भारत के पास 74 दिन के तेल और LPG भंडार की क्षमता है. इस महीने की शुरुआत में भारत के पास पूरे 74 दिन का रिजर्व था. हालांकि, 26 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत के पास 60 दिन के तेल और 30 दिन के LPG सप्लाई की पूरी व्यवस्था है. सरकार ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें. इसके साथ ही सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ऑर्डर पास किया है कि जिन भी इलाकों में PNG नेटवर्क है, वहां रहने वाले लोग पीएनजी कनेक्शन पर शिफ्ट करें. ताकि, ताकि दूसरे इलाकों में एलपीजी नेटवर्क और सप्लाई को और मजबूत बनाया जाए.

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