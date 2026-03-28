West Asia Crisis: क्या भारत पर मंडरा रहा है ऊर्जा संकट? पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’की तरह काम करने का किया आग्रह  

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच हालात तेजी से बदल रहे हैं. समुद्री रास्तों में बाधा और तेल आपूर्ति पर खतरे ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यों के साथ मिलकर हालात संभालने का संदेश दिया है.

ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई, जिसमें देश की तैयारियों और संभावित असर पर चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण समय में “टीम इंडिया” के रूप में काम करने पर जोर दिया, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर किसी भी संकट का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें. यह संकेत भी दिया गया कि वैश्विक घटनाओं का असर अब सीधे राज्यों तक पहुंच सकता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव, बढ़ी वैश्विक चिंता

इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर Strait of Hormuz पर देखा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है. यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बढ़ गया है. ईरान की ओर से इस मार्ग पर सख्त चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता और तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका बढ़ गई है.

अमेरिका-ईरान बयानबाजी और युद्ध की दिशा

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है और अमेरिका को तेहरान में जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने ईरान पर समुद्री मार्ग बाधित करने का आरोप भी लगाया. दूसरी ओर, Donald Trump ने युद्धविराम वार्ता के संकेत दिए हैं, लेकिन इज़राइल ने साफ कर दिया है कि वह ईरान और लेबनान में अपने हमले तेज करेगा. इससे यह साफ है कि कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों समानांतर चल रही हैं.

साइबर हमला और परमाणु ठिकानों पर खतरा

तनाव के बीच एक नया मोर्चा साइबर स्पेस में भी खुल गया है. ईरान से जुड़े एक हैकर समूह ने अमेरिकी एजेंसी के शीर्ष अधिकारी के ईमेल सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. इसके अलावा, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने दावा किया कि उसके यज़्द प्रांत स्थित यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र पर अमेरिका और इज़राइल द्वारा हमला किया गया है. यह घटनाक्रम संघर्ष को और गंभीर बनाता है, क्योंकि इसमें परमाणु ढांचे का जिक्र जुड़ गया है.

भारत में असर और सरकार की तैयारी

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है. Strait of Hormuz से होकर भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल आयात होता है. ऐसे में अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों और गैस आपूर्ति पर असर पड़ सकता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ईंधन या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और अफवाहों से बचने की अपील की है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने रणनीतिक भंडार (strategic reserves) और वैकल्पिक सप्लाई चैन तैयार कर रखे हैं, जिससे तत्काल संकट को टाला जा सकता है.

पश्चिम एशिया में बढ़ता यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक असर वाला संकट बनता जा रहा है. भारत के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है, जहां कूटनीति, तैयारी और समन्वय—तीनों की अहम भूमिका होगी. “टीम इंडिया” का संदेश यही बताता है कि मिलकर ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है.

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