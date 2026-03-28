FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न: सुबह सर्दी तो शाम में गर्मी, बारिश का येलो अलर्ट जारी; तेज हवाओं के साथ गिरेगा पारा

दिल्ली-NCR में मौसम का 'यू-टर्न': सुबह सर्दी तो शाम में गर्मी, बारिश का येलो अलर्ट जारी; तेज हवाओं के साथ गिरेगा पारा

West Asia Crisis: क्या भारत पर मंडरा रहा है ऊर्जा संकट? पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’की तरह काम करने का किया आग्रह  

क्या भारत पर मंडरा रहा है ऊर्जा संकट? पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’की तरह काम करने का किया आग्रह

कौन हैं Kash Patel, जिनके ईमेल अकाउंट में ईरान ने लगा दी सेंध, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स कर दिए लीक!

कौन हैं Kash Patel, जिनके ईमेल अकाउंट में ईरान ने लगा दी सेंध, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स कर दिए लीक!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

Homeभारत

भारत

West Asia Crisis: क्या भारत पर मंडरा रहा है ऊर्जा संकट? पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’की तरह काम करने का किया आग्रह  

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच हालात तेजी से बदल रहे हैं. समुद्री रास्तों में बाधा और तेल आपूर्ति पर खतरे ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यों के साथ मिलकर हालात संभालने का संदेश दिया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 28, 2026, 06:38 AM IST

West Asia Crisis: क्या भारत पर मंडरा रहा है ऊर्जा संकट? पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ‘टीम इंडिया’की तरह काम करने का किया आग्रह  

War Impact: PM Appeals for Team India-like Effort. Photo Credit: AI
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई, जिसमें देश की तैयारियों और संभावित असर पर चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण समय में “टीम इंडिया” के रूप में काम करने पर जोर दिया, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर किसी भी संकट का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें. यह संकेत भी दिया गया कि वैश्विक घटनाओं का असर अब सीधे राज्यों तक पहुंच सकता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव, बढ़ी वैश्विक चिंता

इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर Strait of Hormuz पर देखा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है. यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बढ़ गया है. ईरान की ओर से इस मार्ग पर सख्त चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता और तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका बढ़ गई है.

अमेरिका-ईरान बयानबाजी और युद्ध की दिशा

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है और अमेरिका को तेहरान में जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने ईरान पर समुद्री मार्ग बाधित करने का आरोप भी लगाया. दूसरी ओर, Donald Trump ने युद्धविराम वार्ता के संकेत दिए हैं, लेकिन इज़राइल ने साफ कर दिया है कि वह ईरान और लेबनान में अपने हमले तेज करेगा. इससे यह साफ है कि कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों समानांतर चल रही हैं.

साइबर हमला और परमाणु ठिकानों पर खतरा

तनाव के बीच एक नया मोर्चा साइबर स्पेस में भी खुल गया है. ईरान से जुड़े एक हैकर समूह ने अमेरिकी एजेंसी के शीर्ष अधिकारी के ईमेल सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. इसके अलावा, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने दावा किया कि उसके यज़्द प्रांत स्थित यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र पर अमेरिका और इज़राइल द्वारा हमला किया गया है. यह घटनाक्रम संघर्ष को और गंभीर बनाता है, क्योंकि इसमें परमाणु ढांचे का जिक्र जुड़ गया है.

भारत में असर और सरकार की तैयारी

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है. Strait of Hormuz से होकर भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल आयात होता है. ऐसे में अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों और गैस आपूर्ति पर असर पड़ सकता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ईंधन या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और अफवाहों से बचने की अपील की है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने रणनीतिक भंडार (strategic reserves) और वैकल्पिक सप्लाई चैन तैयार कर रखे हैं, जिससे तत्काल संकट को टाला जा सकता है.

पश्चिम एशिया में बढ़ता यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक असर वाला संकट बनता जा रहा है. भारत के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है, जहां कूटनीति, तैयारी और समन्वय—तीनों की अहम भूमिका होगी. “टीम इंडिया” का संदेश यही बताता है कि मिलकर ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर
Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर
25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
25000 रुपये का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
IPL में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम
Alert! ये 4 शर्तें पूरी नहीं कीं तो कट जाएगा LPG कनेक्शन, दूसरी गलती सबसे कॉमन है
Alert! ये 4 शर्तें पूरी नहीं कीं तो कट जाएगा LPG कनेक्शन, दूसरी गलती सबसे कॉमन है
दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? जिसकी न तो अपनी करेंसी है और न एयरोपोर्ट
दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? जिसकी न तो अपनी करेंसी है और न एयरोपोर्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement