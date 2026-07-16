IRCTC New Website: नो कैप्चा, अब 1 मिनट में बुक होंगे 1.5 लाख टिकट! पुराना ID-Password काम करेगा? देखें बुकिंग के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है. अब बिना कैप्चा के एक मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक की जा सकती है. ऐसे में क्या आपका पुराना ID-Password काम करेगा? नई वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक कर सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

अब बुकिंग के दौरान आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं

IRCTC की नई वेबसाइट पर 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक होंगे

यात्री अलग-अलग तारीखों का किराया एक ही जगह देख सकेंगे

कैप्चा कोड और अनावश्यक पॉप-अप को हटा दिया गया है

IRCTC New Website Launched: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए 15 जुलाई से अपनी वेबसाइट IRCTC का एक नया और आधुनिक वर्जन लॉन्च कर दिया है. यह नया पोर्टल देखने में बेहद आकर्षक तो है ही. साथ में, इसकी कार्यक्षमता में भी कई बदलाव किए गए हैं. यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत वेबसाइट का क्रैश होना या स्लो चलना था. इन्हीं सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे ने अपनी तकनीकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है.

वेबसाइट में क्यों लाया गया बदलाव?

इससे पहले IRCTC वेबसाइट प्रति मिनट लगभग 32,000 टिकट बुक करने की क्षमता रखती थी, लेकिन न्यू वर्जन आने से इसकी कैपेसिटी बढ़कर 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट हो गई है. खास बात यह है कि अब आपको तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली भीड़ के समय भी अब आपको वेबसाइट के हैंग होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

इसके अलावा, सबसे बड़ी राहत कैप्चा कोड को लेकर मिली है. नई वेबसाइट पर कैप्चा के झंझट को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिससे बुकिंग की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा स्पीड हो गई है.

IRCTC की नई वेबसाइट में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

रेलवे ने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े हैं:

अब बुकिंग के दौरान आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं.

यात्री अलग-अलग तारीखों का किराया एक ही जगह देख सकेंगे.

वेबसाइट अब हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है.

अनावश्यक पॉप-अप और भारी ग्राफिक्स को हटा दिया गया है ताकि वेबसाइट तेजी से लोड हो सके.

दिव्यांगजन, छात्र और मरीजों के लिए विशेष बुकिंग की सुविधा को और भी आसान बनाया गया है.

क्या पुराना ID-Password काम नहीं करेगा?

यह यात्रियों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. आपको बता दें कि आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है. आपका पुराना IRCTC यूजरनेम और पासवर्ड ही नई वेबसाइट पर भी पूरी तरह से मान्य है. आप अपने पुराने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आसानी से लॉग इन कर सकते हैं.

स्टेप-बाय-स्टेप: नई वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करें?

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऊपर दाईं ओर स्थित ‘Login’ बटन पर क्लिक करके अपने पुराने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.

अपना बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन डालें, यात्रा की तारीख चुनें और ‘Search Trains’ बटन पर क्लिक करें.

उपलब्ध ट्रेनों की सूची से अपनी पसंद की ट्रेन चुनें और ‘Check Availability’ पर क्लिक करें. क्लास का चयन करने के बाद ‘Book’ बटन दबाएं.

अगले पेज पर यात्री का नाम, उम्र और लिंग जैसी जानकारी भरें.

अंत में, ‘Continue Booking’ पर क्लिक करें. आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं.

पेमेंट सफल होते ही आपका टिकट बुक हो जाएगा और ई-टिकट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगी. इस नए पोर्टल के जरिए भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है.

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