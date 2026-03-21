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भारत

नवरोज पर ईरान का बड़ा गेम! क्या अमेरिका-इजरायल की रणनीति हुई फेल?

ईरान आज यानी 21 मार्च नवरोज मना रहा है और इसी मौके पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने आज जनता को संबोधित किया. नवरोज के मौके पर ईरान के ताजा बयानों और कूटनीतिक संकेतों ने पश्चिम एशिया की राजनीति में ही हलचल पैदा नहीं की बल्कि ट्रंप की भी नींद उड़ा दी है

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 21, 2026, 03:15 PM IST

नवरोज पर ईरान का बड़ा गेम! क्या अमेरिका-इजरायल की रणनीति हुई फेल?

Iran's big game on Nowruz. Photo AI

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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने नवरोज के अवसर पर एक ऐसा संदेश दिया है, जिसने क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा देने की संभावनाएं पैदा कर दी हैं. जहां एक ओर अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर बताने का दावा कर रहा है, वहीं तेहरान से अलग संकेत मिल रहे हैं. तो क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या बदलती शक्ति संतुलन की शुरुआत?

यह स्थिति केवल सैन्य ताकत की नहीं, बल्कि रणनीतिक संवाद और कूटनीति की भी परीक्षा बन चुकी है. हालिया घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में दिए गए राजनीतिक बयान केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि व्यापक रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका असर आने वाले महीनों में दिख सकता है.

अमेरिकी दावा: सैन्य क्षमता कमजोर होने की बात

U.S. Central Command द्वारा जारी फुटेज और बयानों में कहा गया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी हद तक कमजोर हो चुकी हैं. साथ ही, Donald Trump ने अपने बयान में दावा किया कि ईरान के मिसाइल सिस्टम और रक्षा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है और उसे परमाणु क्षमता हासिल करने से रोका जाएगा.

जमीनी तस्वीर: बगदाद का घटनाक्रम

इन दावों के बीच Baghdad से सामने आए वीडियो ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. ड्रोन हमलों के बाद वहां स्थित अमेरिकी परिसर में आग और धुएं के दृश्य दिखे. यह घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत करता है कि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है और किसी एक पक्ष की पूर्ण बढ़त के दावे पर सवाल उठ रहे हैं.

ईरान का रुख: प्रतिरोध और सुधार की बात

नवरोज के मौके पर Mojtaba Khamenei ने अपने संदेश में आर्थिक मजबूती और आंतरिक सुधार पर जोर दिया.  उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाहरी दबावों के साथ-साथ कुछ आंतरिक चुनौतियां भी रही हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है. साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय एकजुटता पर बल दिया.

शांति का प्रस्ताव: नई सुरक्षा संरचना का संकेत

ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने अपने संबोधन में कहा कि देश पड़ोसी देशों के साथ टकराव नहीं चाहता. उन्होंने पश्चिम एशिया में एक संयुक्त सुरक्षा ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस्लामी देशों के सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके.

 कूटनीति बनाम टकराव

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारों के अनुसार, ऐसे प्रस्ताव अक्सर राजनीतिक संदेश के साथ-साथ रणनीतिक संकेत भी होते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि क्षेत्रीय देश इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करते हैं, तो यह पारंपरिक शक्ति समीकरण को बदल सकता है और बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका कम हो सकती है.

अब आगे क्या होगा?

वर्तमान घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया केवल सैन्य टकराव का क्षेत्र नहीं, बल्कि कूटनीतिक प्रयोगों का भी केंद्र बन चुका है. ईरान के हालिया संकेत और अमेरिका के दावों के बीच सच्चाई कहीं बीच में है, जिसे आने वाला समय और स्पष्ट करेगा.

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