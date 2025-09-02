Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी
Indore News: इंदौर से दिल दहला देने वाली भयानक घटना सामने आई है, यहां एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं. इंदौर के माने-जाने सरकारी अस्पताल में चूहों ने दो नवजातों का शरीर कुतर डाला...
Indore News Rats Gnawed Two Newborn Baby: इंदौर से दिल झकझोर देने वाली भयानक घटना सामने आई है, यहां एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (Maharaja Yeshwantrao M.Y Hospital) में चूहों ने दो नवजातों का शरीर कुतर डाला. इस अस्पताल की गिनती सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में होती है.
इस घटना के बाद से अस्पताल में हड़कंप मच गया. बता दें कि दोनों बच्चों को जन्म के तुरंत बाद 2-3 दिन पहले NICU में भर्ती किया गया था. यहां रविवार को पहली घटना हुई, जबकि सोमवार को दूसरी घटना सामने आई.
M.Y Hospital के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव के मुताबिक गुजरे 48 घंटों के दौरान चूहों ने नवजात बच्चों की सर्जरी से जुड़े विभाग की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में एक बच्चे की अंगुलियों पर काटा, जबकि दूसरे बच्चे के सिर और कंधे पर दांत गड़ा दिए. दोनों बच्चे जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे हैं और इनमें से एक बच्चे को खरगोन जिले में लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था, जिसे इलाज के लिए एमवायएच भेजा गया था.
डॉ. अशोक यादव ने बताया कि चूहों द्वारा नवजात बच्चों के शरीर को कुतरने के मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है ताकि पता चल सके कि इसमें किन लोगों की लापरवाही और चूक रही है. बता दें कि इस अस्पताल की गिनती सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में होती है. एमवायएच के कर्मचारियों को ताकीद की गई है कि वे अस्पताल में पूरे 24 घंटे निगरानी बनाए रखें ताकि आइंदा ऐसी घटना न हो.
एमवायएच की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत जालियां लगवाई जा रही हैं और मरीजों के तीमारदारों से कहा गया है कि वे बाहर से खाने-पीने का सामान लेकर अस्पताल के वॉर्ड में न आएं क्योंकि ये चीजें चूहों को आकर्षित करती हैं. इस बीच, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए न्यायिक जांच की मांग की है.
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा, ‘‘एमवायएच में इस तरह की घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली भयावह घटना है. उन्होंने कहा इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
