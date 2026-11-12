India Cleanest City: इंदौर नहीं रहा सबसे साफ-सुथरा शहर, किसके सिर सजा ताज? जानिये किस कैटगरी कौन टॉप पर

India Cleanest City: महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने इंदौर को पीछे छोड़कर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता. दूसरा और तीसरे नंबर पर सूरत और विजयवाड़ा रहे.

India Cleanest City: मध्यप्रदेश का इंदौर अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर नहीं रहा. ताजा स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने लगातार 8 बार के विजेता इंदौर को पछाड़कर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया. लेटेस्ट स्वच्छ सर्वे 2025-26 में सूरत और विजयवाड़ा ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. वहीं, रीवा को सबसे साफ रिवरफ्रंट शहर और रुद्रपुर को सबसे साफ हिमालयी शहर का खिताब दिया गया.

विशाखापत्तनम को भी खिताब

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम इस कैटेगरी में टॉप पर रहा. वहीं, उज्जैन 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में रैंकिंग में सबसे आगे रहा. पिछले 8 साल के विजेता इंदौर को इस बार एक अलग कैटेगरी में रखा गया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

नई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत इंदौर ने देपालपुर के साथ 'मेंटॉर सिटी' कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया. इस कैटेगरी में अहमदाबाद ने साणंद के साथ पहला स्थान हासिल किया. वहीं, तिरुपति-कुप्पम तीसरे नंबर पर रहे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में बुधवार (नवंबर, 11, 2026) को 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' के नतीजों की घोषणा की. सर्वेक्षण में 4,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया.

10 लाख से ज्यादा आबादी शहर

विशाखापत्तनम जबलपुर लखनऊ

3-10 लाख आबादी वाले शहर

उज्जैन

चंडीगढ़

गुंटूर

स्वच्छ तटीय शहर

पुरी अलाप्पुझा रत्नागिरी

स्वच्छ पर्वतीय शहर

जम्मू

रुद्रपुर

शोपियां

स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर

रीवा

बिलासपुर

वारणसी

रीवा सबसे साथ रिवरफ्रंट शहर

सबसे साफ नदी तट वाले शहरों की सूची में मध्यप्रदेश का रीवा शीर्ष पर रहा, जबकि बिलासपुर को दूसरा और वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ तटीय शहर श्रेणी में पुरी शीर्ष पर रहा. इसके बाद केरलम के अलप्पुझा और महाराष्ट्र के रत्नागिरि को जगह मिली. केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर रहा, जबकि जम्मू ने दूसरा स्थान हासिल किया.

इस बार की क्या थी थीम?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के 'स्वच्छ सर्वेक्षण' की थीम थी, 'स्वच्छता की नयी पहल-बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ.' मंत्रालय ने बताया कि 3,000 से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं ने रियल टाइम GPS आधारित निगरानी की मदद से देशभर में व्यापक जमीनी मूल्यांकन किया.

MP का देवास भी सम्मानित

50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्यप्रदेश का देवास सबसे स्वच्छ शहर रहा, जबकि नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र दूसरे स्थान पर और मध्यप्रदेश का सागर तीसरे पायदान पर रहा. बीस हजार से 50 हजार की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का वीटा शीर्ष पर रहा. ओडिशा का अस्का और गोवा का पणजी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.