Indore Communal Violence Updates: मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली के पटाखों ने सांप्रदायिक हिंसा करा दी है. इंदौर के छत्रीपुरा थाना इलाके में शुक्रवार शाम को बच्चों के पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर हिंदू-मुस्लिम समुदाय में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है. आरोप है कि रविदासपुरा में समुदाय विशेष की भीड़ ने हिंदू बस्तियों पर धार्मिक नारे लगाते हुए हमला कर दिया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी. इससे जुड़े बहुत सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें धार्मिक नारे लगाते हुए तोड़फोड़ करती हुई उग्र भीड़ दिख रही है. इस दौरान आपस में जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं. हालांकि DNA Hindi इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. मध्य प्रदेश पुलिस (Madya Pradesh Police) का दावा है कि इंदौर (Indore News) में हालात पूरी तरह कंट्रोल कर लिए गए हैं और पूरे शहर में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने आम जनता से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की है.

मुस्लिम परिवार ने जताया था पटाखे जलाने पर ऐतराज

छत्रीपुरा थाना इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की मिश्रित आबादी है. रविदासपुरा में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़े तो एक मुस्लिम परिवार ने उन्हें डांट दिया. इस पर कहासुनी शुरू हो गई. दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और आपस में पत्थरबाजी शुरू हो गई. आरोप है कि एक समुदाय की भीड़ उग्र अंदाज में धार्मिक नारे लगाते हुए बस्ती में घुस आई और घरों पर हमला कर दिया. घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कुछ में आग लगा दी गई. इससे जुड़े बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. हालांकि इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

Madhya Pradesh: A dispute over children bursting firecrackers in Indore's Chhatri Pur area escalated into stone-pelting, causing vandalism of vehicles and damage to homes. Police were deployed to control the situation, which remains tense pic.twitter.com/DlDJ07vsmn

पुलिस ने कहा- हालात हैं पूरी तरह काबू में

इंदौर पुलिस के डीसीपी जोन-4 ऋषिकेश मीणा ने ANI से बातचीत में कहा कि कुछ बच्चों के पटाखे जलाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी. हालात काबू में करने के बाद फोर्स तैनात कर दी गई है. जिन लोगों को चोट आई हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है. इंदौरवासी किसी अफवाह पर ध्यान न दें. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

#WATCH | Madhya Pradesh | DCP Zone 4, Indore, Rishikesh Meena says, "In Ravidaspura- where a mixed population of two communities live. A few children were bursting firecrackers around 2 PM, and this issue heated up when more people from neighbours indulged also with their… pic.twitter.com/x33V9P0cJl