IndiGo ने समझा यात्रियों का दर्द, किया 5-15 दिसंबर के बीच Full Refund का ऐलान, पैसेंजर्स को दीं ये सुविधाएं 

तमाम विवादों के बीच X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, इंडिगो ने कहा है कि उसने कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग पर पूरी छूट दी है और पैसेंजर की परेशानी को कम करने के लिए, एयरपोर्ट पर खाने और स्नैक्स के साथ-साथ हज़ारों होटल रूम और सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का इंतज़ाम किया गया है.

देश भर में चल रही दिक्कतों के बीच, इंडिगो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 5 से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई सभी फ़्लाइट्स के लिए पूरा रिफ़ंड देगी, जो पेमेंट के ओरिजिनल तरीके से अपने आप प्रोसेस हो जाएगा. X पर एक पोस्ट में, एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने इस दौरान कैंसिलेशन या रीशेड्यूल करने पर पूरी छूट दी है और यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए, हज़ारों होटल रूम और सरफेस ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन का इंतज़ाम किया गया है. साथ ही एयरपोर्ट पर खाने और नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है.

एयरलाइन ने कहा कि इसके अलावा, जहां भी हो सके, सीनियर सिटिज़न को लाउंज एक्सेस दिया जा रहा है. इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा है कि फ़्लाइट में गड़बड़ी के लिए उसे बहुत अफ़सोस है, जिससे देश के सभी बड़े एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मच गई है.

बता दें कि शुक्रवार को सबसे ज़्यादा फ़्लाइट कैंसल हुईं, जिसका सीधा असर 750 से ज़्यादा फ़्लाइट्स पर पड़ा, जबकि गुरुवार को 550 और बुधवार को 85 फ़्लाइट्स कैंसल हुईं.

प्रकरण के तहत जो जानकारी बाहर आ रही है उसके अनुसर इंडिगो कैंसिलेशन से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर रहे, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए और उनका ट्रेवल प्लान अस्त व्यस्त हुआ. बताया यह भी जा रहा है कि एयरलाइन ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी 235 फ़्लाइट्स कैंसल कर दीं.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जो आमतौर पर 400 से ज़्यादा विमानों के फ़्लीट के साथ एक दिन में लगभग 2,300 फ़्लाइट्स चलाती है, ने इस अफ़रा-तफ़री के लिए पायलट की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है, जो सर्दियों के शेड्यूल के दबाव से और बढ़ गई है.

एयरलाइन ने ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए नए फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में थोड़ी ढील देने की रिक्वेस्ट की है, और कहा है कि इसे पूरी तरह से लागू करने की उम्मीद फरवरी 2026 तक ही है.

इंडिगो के ऑपरेशनल मेल्टडाउन की वजह से उसका ऑन-टाइम परफ़ॉर्मेंस (OTP), जो एयरलाइन के समय की पाबंदी का एक मुख्य पैमाना है, तेज़ी से गिर गया है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ताज़ा डेटा के मुताबिक, एयरलाइन का OTP मंगलवार को 35 परसेंट से गिरकर बुधवार को 19.7 परसेंट हो गया और गुरुवार को और गिरकर सिर्फ़ 8.5 परसेंट रह गया.

गौरतलब है कि यह एक ऐसी एयरलाइन के लिए बहुत बड़ी गिरावट है, जिसने लंबे समय से समय की पाबंदी को अपनी पहचान के तौर पर बढ़ावा दिया है. एयरलाइन ने एविएशन वॉचडॉग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन को बताया है कि 8 दिसंबर तक और भी फ्लाइट्स कैंसल होंगी और उस दिन से सर्विस में भी कमी आएगी.