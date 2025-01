Indigo News: खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स का प्रभावित होना लगातार जारी है. दिल्ली एयरपोर्ट से मंगलवार शाम को पटना के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E 5008 वहां पहुंच तो गई, लेकिन लैंड नहीं कर सकी. पायलट लगातार पटना एयरपोर्ट (Patna Airport) के ऊपर आसमान में चक्कर काटता रहा, लेकिन लैंड करने लायक हालात नहीं बन पाने के चलते आखिरकार फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर ही लौटना पड़ा. मुंबई से भी पटना के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की ही एक और फ्लाइट खराब मौसम के कारण वहां लैंड नहीं कर सकी और उसे भी वापस लौटना पड़ा है. इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने इसे अप्रत्याशित हालात बताते हुए यात्रियों से माफी मांगी है.

पटना एयरपोर्ट के ऊपर लगाए फ्लाइट ने 9 चक्कर

दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए इंडिगो की फ्लाइट ने शाम 7.25 बजे उड़ान भरी थी. खराब मौसम के कारण फ्लाइट पटना पहुंचने के बावजूद एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से इजाजत मिलने के इंतजार में पायलट फ्लाइट को एयरपोर्ट के ऊपर ही घुमाते रहे. एयरपोर्ट के करीब 9 चक्कर लगाने के बाद भी इजाजत नहीं मिलने पर फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है. फ्लाइट्स की निगरानी करने वाली वेबसाइट Flight Radar के डाटा के मुताबिक, यह फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरने के बाद करीब 3 घंटे तक हवा में उड़ती रही. हालांकि पटना से वापस दिल्ली डायवर्ट करने के बाद उसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली है.

मुंबई से आई फ्लाइट भी नहीं कर पाई लैंड

मुंबई से भी इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E 5173 भी पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी और लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दी गई. इस फ्लाइट ने मुंबई से शाम 6.25 बजे उड़ान भरी थी और इसे रात 8.30 बजे लैंड करना था. खराब मौसम के कारण इसके लैंड नहीं कर पाने पर इसे डायवर्ट किया गया. इसकी शिकायत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडिगो से करते हुए उनसे लेटेस्ट जानकारी देने का भी आग्रह किया है.

इंडिगो ने बताया अप्रत्याशित हालात

इंडिगो ने इसे अप्रत्याशित स्थिति बताया है. एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने बयान में इंडिगो ने कहा,'हमारा लक्ष्य हमारे कस्टमर्स को समय पर उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है. कई बार ऐसा होता है कि अप्रत्याशित हालात बन जाते हैं. जैसा कि जांच की गई है, पटना में खराब मौसम की वजह से उड़ान को लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है.'

@IndiGo6E It seems flight 6E 5173 did not land in Patna at 8:30 pm as scheduled and now has been diverted. My sister and aunt are on that plane. Can you please share an update.