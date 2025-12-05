FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गईं, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी | DGCA ने वीकली ऑफ का फैसला वापस लिया, वीकली ऑफ की जगह लीव नहीं लगा सकते | इंडिगो संकट के बाद फैसला वापस लिया, पायलट के रेस्ट के घंटे पहले की तरह रहेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

Homeभारत

भारत

DGCA ने तुरंत प्रभाव से वापस लिया वो नियम जिसकी वजह से IndiGo को कैंसिल करनी पड़ी हजारों फ्लाइट्स

IndiGo Cancellation Chaos: बड़ी संख्या में IndiGo के विमानों के कैंसिल होने की वजह से अफरातफरी मची हुई है. एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी हुई है. इस परेशानी की जड़ में है इंडिगो में स्टाफ की कमी जिसे DGCA के वीकली रेस्ट से जुड़े नियम ने और गहरा दिया है. अब DGCA ने इस नियम को वापस लिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 05, 2025, 02:15 PM IST

DGCA ने तुरंत प्रभाव से वापस लिया वो नियम जिसकी वजह से IndiGo को कैंसिल करनी पड़ी हजारों फ्लाइट्स

Indigo Crisis

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IndiGo Cancellation Chaos: इंडिगो के विमान कैंसिल होने की वजह से देश के कई एयरपोर्ट्स में हंगामा मचा हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट में इंडिगो के 5 दिसंबर के सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गये हैं. मुंबई, चेन्नई में शाम 6 बजे तक के सभी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं. IndiGo विमानों के इतनी मात्रा में कैंसिल होने की जड़ में है स्टाफ की कमी. यह कमी DGCA के वीकली रेस्ट से जुड़े एक नियम की वजह से सामने आई. हालात को ध्यान में रखते हुए DGCA ने उस नियम को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है.

क्या है DGCA को Weekly Rest Rule 

DGCA ने हाल ही में नियम लागू किया था कि एयरलाइन के कर्मचारी अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसे वीकली रेस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा. यानी अगर कोई कर्मचारी किसी हफ्ते में छुट्टी लेता है तो उस छुट्टी को उनके साप्ताहिक के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा. उदाहरण के लिए अगर हफ्ते में दो वीकऑफ होते हैं और कोई कर्मचारी तीन छुट्टियां लेता है तो सामान्य तौर पर ऐसी छुट्टियों को वीकली ऑफ के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि छुट्टी का असर ऑपरेशंस पर न पड़े. लेकिन DGCA के नियम में ऐसा करने पर रोक लगाई गई थी. नियम के मुताबिक, इन तीन छुट्टियों को वीक ऑफ से अलग माना जाना था. यानी कर्मचारी को 3 की जगह 5 छुट्टियां मिलतीं. 

ये भी पढ़ें- लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

इसी के चलते इस हफ्ते इंडिगो में स्टाफ का शॉर्टेज हो गया और एयरलाइन को हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी. अकेले शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को इंडिगो की 700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. उड़ानों के रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट्स और दूसरे एयरलाइंस पर दबाव बढ़ गया है.

DGCA ने अपने आदेश में क्या कहा?

हालात कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहे हैं. इसे देखते हुए DGCA ने वीकली रेस्ट से जुड़ा नियम वापस ले लिया है. DGCA ने अपने आदेश में कहा, 'छुट्टी से जुड़े आदेश से वह हिस्सा तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है जिसमें कहा गया था 'किसी भी छुट्टी को वीकली रेस्ट से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा.''

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?
IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल
IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल
गेंहू, ज्वार, चावल, चने, मक्का या रागी, किस बीमारी में कौन से अनाज की रोटी खाना होता है बेस्ट, जानें इनके फायदे और नुकसान
गेंहू, ज्वार, चावल, चने, मक्का या रागी, किस बीमारी में कौन से अनाज की रोटी खाना होता है बेस्ट, जानें इनके फायदे और नुकसान
आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य
आपको पता है T-Shirt में 'T' का क्या मतलब होता है? इस अक्षर के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement