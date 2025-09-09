अमेरिकी नीति में बदलाव से भारतीय वीज़ा आवेदकों पर असर, तीसरे देश में इंटरव्यू का विकल्प हटाया गया

अमेरिकी वीज़ा नीति में बदलाव उन उपायों को वापस लेने का संकेत देता है जो शुरू में महामारी से संबंधित वाणिज्य दूतावास सेवाओं पर दबाव कम करने के लिए शुरू किए गए थे. इस प्रतिबंध के लागू होने के साथ, कॉर्पोरेट मीटिंग, सम्मेलन या व्यक्तिगत कारणों से अमेरिका की यात्रा की योजना बनाना और भी चुनौतीपूर्ण होगा.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी गैर-आप्रवासी वीज़ा नीतियों में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिससे वह प्रथा प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है जिसके तहत भारतीय आवेदक कम प्रतीक्षा समय वाले तीसरे देशों में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे. अब तक, पर्यटन, व्यवसाय या अध्ययन के लिए वीज़ा चाहने वाले कई भारतीय, भारत में लंबी कतारों से बचते हुए, जर्मनी, थाईलैंड या वियतनाम जैसे स्थानों में साक्षात्कार बुक कर लेते थे, जो पहले 20 महीने तक लंबी होती थीं.

कोविड के बाद, फ्रैंकफर्ट स्थित अमेरिकी दूतावास ने बैकलॉग दबाव को कम करने में मदद के लिए विशेष रूप से भारतीय आवेदकों के लिए समर्पित बी1/बी2 स्लॉट आवंटित किए.

गैर-आप्रवासी वीज़ा के लिए नए नियम

नए नियमों के तहत, सभी गैर-आप्रवासी वीज़ा साक्षात्कार, जिनमें B1/B2 (पर्यटक/व्यावसायिक), H-1B, O-1 (रोज़गार), और F1 (छात्र) श्रेणियां शामिल हैं, केवल आवेदक की राष्ट्रीयता या कानूनी निवास वाले देश में ही निर्धारित किए जाने चाहिए. अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा: "तुरंत प्रभाव से, गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदकों को अपने राष्ट्रीयता या निवास वाले देश में स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीज़ा साक्षात्कार के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए."



यह बदलाव उन उपायों को वापस लेने का संकेत देता है जो शुरू में कॉन्सुलर सेवाओं पर महामारी संबंधी दबाव को कम करने के लिए शुरू किए गए थे. इस प्रतिबंध के साथ, कॉर्पोरेट मीटिंग, सम्मेलन या व्यक्तिगत कारणों से अमेरिका की यात्रा की योजना बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है.



वीज़ा नीति में व्यापक सख्ती

यह बदलाव अमेरिकी वीज़ा नीति में व्यापक सख्ती को भी दर्शाता है, जो ट्रम्प प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कांसुलर प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और वीज़ा जारी करने में लचीलेपन को सीमित करना था. हालाँकि बाइडेन प्रशासन ने कुछ नियमों में ढील दी है, लेकिन अधिकारियों ने उन नीतियों को बरकरार रखा है जो देश-दर-देश नियुक्तियों को सीमित करती हैं और सख्त प्रक्रियात्मक मानदंड लागू करती हैं.

लंबी कतारों के अलावा, भारतीय आवेदकों को अब ज़्यादा खर्च का सामना करना पड़ रहा है. विदेश विभाग ने हाल ही में वीज़ा आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है, और आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए यात्रा और आवास खर्च का भी हिसाब रखना होगा. कई लोगों के लिए, इसका मतलब अतिरिक्त वित्तीय और रसद संबंधी बोझ है, जिससे तत्काल यात्रा की व्यवस्था करना और भी मुश्किल हो जाता है.

भारतीय पर्यटकों, छात्रों और पेशेवरों पर प्रभाव

गैर-आप्रवासी वीज़ा कई श्रेणियों को कवर करते हैं, जिनमें पर्यटन, व्यवसाय, छात्र वीज़ा, अस्थायी कर्मचारी और अमेरिकी नागरिकों से विवाह करने वाले व्यक्ति शामिल हैं. इस नीतिगत बदलाव के साथ, अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को बहुत पहले से योजना बनानी होगी, क्योंकि स्थानीय वाणिज्य दूतावास सेवाओं की माँग बढ़ने और प्रक्रिया में लगने वाले समय में वृद्धि होने की संभावना है. भारतीय पर्यटकों, छात्रों और पेशेवरों के लिए, यह नीति एक बड़ी बाधा है, जिससे वह लचीलापन समाप्त हो रहा है जिससे कई लोगों को विदेश में लंबी देरी से बचने में मदद मिली थी.

