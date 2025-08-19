Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

Homeभारत

भारत

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

Railway Luggage Rule: भारतीय रेलवे अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Aug 19, 2025, 07:01 PM IST

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

Railway Luggage Rule

TRENDING NOW

Railway Luggage Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए लगातार नए-नए प्रयास करता रहता है, अब रेलवे ने एक नियम (Railway Rule) को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है. बता दें कि यह नियम जुड़ा है रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान से, जिसके तहत रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चुनिंदा बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वज़न एयरपोर्ट की तरह जांचा जाएगा. यह नियम पहले से ही है, पर इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था.

हालांकि अब भारतीय रेलवे अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे...

बैगेज पॉलिसी 

भारतीय रेलवे अब अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करेगी, बैगेज पॉलिसी मौजूद होने के बावजूद भी अभी तक उसे ज़्यादा लागू नहीं किया जाता था. लेकिन, अब रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चुनिंदा बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वज़न एयरपोर्ट की तरह जांचा जाएगा और फ़्री अलाउंस से ज़्यादा सामान पर अतिरिक्त शुल्क और सीमा से अधिक होने पर पेनल्टी भी लगेगी. बताया जा रहा है कि यह कदम ट्रेनों में भीड़ कम करने, सुरक्षा और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. 

क्या है रेलवे की बैगेज पॉलिसी?   

- एयरपोर्ट स्टाइल नियम लागू करेगा इंडियन रेलवे
- फ़र्स्ट AC में 70 किलो तक मुफ़्त सामान की होगी अनुमति
- AC-2 में 50 किलो, AC-3 और स्लीपर में 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. 
- जनरल क्लास यात्री ले जा सकेंगे 35 किलो तक का सामान
- सीमा पार होने पर जुर्माना लगेगा और अतिरिक्त चार्ज होगा
- भीड़ घटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ये कड़ा कदम

किन रेलवे स्टेशनों पर लागू हो रहा है ये नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. इसमें जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन का नाम शामिल है. इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा का नाम भी इल लिस्ट में शामिल हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Earthquake: झारखंड और जमशेदपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता
Earthquake: झारखंड और जमशेदपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता
Viral: ब्राजील की महिला पति और बेटे को छोड़ आई भारत, छोटे उम्र के गुजराती युवक से शादी की कर रही तैयारी
ब्राजील की महिला पति और बेटे को छोड़ आई भारत, छोटे उम्र के गुजराती युवक से शादी की कर रही तैयारी
कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियों में रामबाण है इस हरे पत्ते की चाय, रोज पीने से मिलेंगे कई फायदे
कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियों में रामबाण है इस हरे पत्ते की चाय, रोज पीने से मिलेंगे कई फायदे
Viral Video: 'बोलो जय श्री राम', मशहूर सिंगर सेलेना गोमेज से भारतीय फैन ने की खास अपील, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Viral Video: 'बोलो जय श्री राम', मशहूर सिंगर सेलेना गोमेज से भारतीय फैन ने की खास अपील, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Cholesterol Symptoms: नसों में वसा जमने पर होती हैं ये 7 परेशानियां, इन तरीकों से पिघलाएं जमा कोलेस्ट्रॉल
नसों में वसा जमने पर होती हैं ये 7 परेशानियां, इन तरीकों से पिघलाएं जमा कोलेस्ट्रॉल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी
श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं
श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE