Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

Railway Luggage Rule: भारतीय रेलवे अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे...

Railway Luggage Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए लगातार नए-नए प्रयास करता रहता है, अब रेलवे ने एक नियम (Railway Rule) को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है. बता दें कि यह नियम जुड़ा है रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान से, जिसके तहत रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चुनिंदा बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वज़न एयरपोर्ट की तरह जांचा जाएगा. यह नियम पहले से ही है, पर इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था.

हालांकि अब भारतीय रेलवे अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करने जा रहा है. इस नियम के तहत अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे...

बैगेज पॉलिसी

भारतीय रेलवे अब अपने सामान नियमों को सख़्ती से लागू करेगी, बैगेज पॉलिसी मौजूद होने के बावजूद भी अभी तक उसे ज़्यादा लागू नहीं किया जाता था. लेकिन, अब रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चुनिंदा बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वज़न एयरपोर्ट की तरह जांचा जाएगा और फ़्री अलाउंस से ज़्यादा सामान पर अतिरिक्त शुल्क और सीमा से अधिक होने पर पेनल्टी भी लगेगी. बताया जा रहा है कि यह कदम ट्रेनों में भीड़ कम करने, सुरक्षा और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

क्या है रेलवे की बैगेज पॉलिसी?

- एयरपोर्ट स्टाइल नियम लागू करेगा इंडियन रेलवे

- फ़र्स्ट AC में 70 किलो तक मुफ़्त सामान की होगी अनुमति

- AC-2 में 50 किलो, AC-3 और स्लीपर में 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं.

- जनरल क्लास यात्री ले जा सकेंगे 35 किलो तक का सामान

- सीमा पार होने पर जुर्माना लगेगा और अतिरिक्त चार्ज होगा

- भीड़ घटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ये कड़ा कदम

किन रेलवे स्टेशनों पर लागू हो रहा है ये नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. इसमें जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन का नाम शामिल है. इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा का नाम भी इल लिस्ट में शामिल हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.