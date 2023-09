Indian Navy में शामिल हुए 3,000 अग्निवीर, 341 महिलाएं भी करेंगी देश की रखवाली

डीएनए हिंदी: नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार (R. Hari Kumar) ने INS Vikrant के कमीशन को देश और नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक घटना करार दिया. नेवी-डे से एक दिन पहले ही एडमिरल हरि कुमार ने बताया कि नेवी में 3,000 अग्निवीर पहुंच गए हैं. इसमें, 341 महिलाएं भी शामिल हैं. पहली बार नेवी में महिला नाविकों को भी शामिल किया जा रहा है. दिल्ली में शनिवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि बहुत कम देश हैं जिनके पास एक विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है. भारतीय नौसेना 1947 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी.

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की आवाजाही की निगरानी करते रहते हैं. बहुत सारे चीनी जहाज हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में घूमते हैं. हमारे पास लगभग 4-6 पीएलए नौसेना के जहाज हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी जहाज मछली पकड़ने आते हैं, लेकिन हम सभी घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखते हैं.

Recent global events amply underscore that we can't remain dependent on others for our own security requirements...Govt has given us very clear guidelines on Aatmanirbhar Bharat&one of Navy's commitments to top leadership is that we'll become Aatmanirbhar Navy by 2047: Navy chief