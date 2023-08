भारतीय नौसेना ने INS Arihant मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण, जानें इसकी ताकत और रेंज

डीएनए हिंदी: भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने शुक्रवार को परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत (INS Arihant) बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया. मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किय.

रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘आईएनएस अरिहंत द्वारा एसएलबीएम (पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण) का सफल उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च दल दक्षता को साबित करने और एसएसबीएन कार्यक्रम के अनुरूप महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख तत्व है.

#DRDO Submarine Launched Ballistic Missile by #INSArihant successfully tested today to a predetermined range & it impacted the target area in the Bay of Bengal with high accuracy, validating all operational and technological parameters



[File Video]pic.twitter.com/bhAGC20n3r