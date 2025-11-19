जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के मार्गदर्शन में इन थिएटर कमांडों की संरचना तैयार करेगा और इसमें ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त प्रमुख सबक को शामिल किया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय ने नए थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है, जिससे देश भविष्य के युद्धों को एकीकृत और संयुक्त रूप से लड़ सकेगा. सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान के मार्गदर्शन में इन थिएटर कमांडों की संरचना तैयार करेगा और ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त महत्वपूर्ण सीखों को इसमें शामिल करेगा.

डीएमए ने तीनों रक्षा बलों के बीच एकीकरण को बढ़ाने और उन्हें संयुक्त रूप से काम करने के लिए आधारभूत कार्य पहले ही पूरा कर लिया है. इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं और डीएमए के बीच बैठकों की आवृत्ति भी बढ़ा दी गई है, और निकट भविष्य में कैबिनेट स्तर पर प्रस्ताव को सक्रिय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

इससे पहले, रक्षा बलों ने तिरुवनंतपुरम, जयपुर और लखनऊ में तीन नए कमांड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी.

दक्षिण भारत में प्रस्तावित मैरीटाइम थिएटर कमांड समुद्र और महासागरों से आने वाले खतरों के लिए ज़िम्मेदार होगी, जबकि जयपुर स्थित कमान पश्चिमी सीमा से आने वाले खतरों से निपटने के लिए ज़िम्मेदार होगी. लखनऊ स्थित कमांड चीन से लगती उत्तरी सीमाओं से आने वाले खतरों के लिए ज़िम्मेदार होगी.

रक्षा सूत्रों के अनुसार, रक्षा बल निकट भविष्य में अपनी चर्चा पूरी कर लेंगे और फिर इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समक्ष एक प्रस्तुति देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में थिएटर कमांड के मुद्दे पर शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ चर्चा की थी और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना की भूमिका की भी प्रशंसा की थी, जिसमें भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी वायु सेना की संपत्तियों और ठिकानों को नष्ट करने और उन्हें युद्धविराम के लिए मजबूर करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन रूम में तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में संयुक्त निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाई. सैन्य विभाग अब तीनों सेनाओं के नेटवर्क को एकीकृत करने की एक परियोजना पर भी काम कर रहा है, जिससे वे ऑपरेशन के दौरान और शांतिकाल में भी एक-दूसरे के साथ सहजता से बातचीत कर सकेंगे.