FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कल सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार | पटना के गांधी मैदान में कल सुबह नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

Homeभारत

भारत

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के मार्गदर्शन में इन थिएटर कमांडों की संरचना तैयार करेगा और इसमें ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त प्रमुख सबक को शामिल किया जाएगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 19, 2025, 06:01 PM IST

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रक्षा मंत्रालय ने नए थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है, जिससे देश भविष्य के युद्धों को एकीकृत और संयुक्त रूप से लड़ सकेगा. सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान के मार्गदर्शन में इन थिएटर कमांडों की संरचना तैयार करेगा और ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त महत्वपूर्ण सीखों को इसमें शामिल करेगा.

डीएमए ने तीनों रक्षा बलों के बीच एकीकरण को बढ़ाने और उन्हें संयुक्त रूप से काम करने के लिए आधारभूत कार्य पहले ही पूरा कर लिया है. इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं और डीएमए के बीच बैठकों की आवृत्ति भी बढ़ा दी गई है, और निकट भविष्य में कैबिनेट स्तर पर प्रस्ताव को सक्रिय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

इससे पहले, रक्षा बलों ने तिरुवनंतपुरम, जयपुर और लखनऊ में तीन नए कमांड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी.

दक्षिण भारत में प्रस्तावित मैरीटाइम थिएटर कमांड समुद्र और महासागरों से आने वाले खतरों के लिए ज़िम्मेदार होगी, जबकि जयपुर स्थित कमान पश्चिमी सीमा से आने वाले खतरों से निपटने के लिए ज़िम्मेदार होगी. लखनऊ स्थित कमांड चीन से लगती उत्तरी सीमाओं से आने वाले खतरों के लिए ज़िम्मेदार होगी.

रक्षा सूत्रों के अनुसार, रक्षा बल निकट भविष्य में अपनी चर्चा पूरी कर लेंगे और फिर इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के समक्ष एक प्रस्तुति देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में थिएटर कमांड के मुद्दे पर शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ चर्चा की थी और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना की भूमिका की भी प्रशंसा की थी, जिसमें भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी वायु सेना की संपत्तियों और ठिकानों को नष्ट करने और उन्हें युद्धविराम के लिए मजबूर करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन रूम में तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में संयुक्त निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाई. सैन्य विभाग अब तीनों सेनाओं के नेटवर्क को एकीकृत करने की एक परियोजना पर भी काम कर रहा है, जिससे वे ऑपरेशन के दौरान और शांतिकाल में भी एक-दूसरे के साथ सहजता से बातचीत कर सकेंगे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE