Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्किए ने भारत के साथ दोस्ती गंवा दी है. इसके चलते तुर्किए को भारतीयों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन उपलब्ध कराने वाले तुर्किए का भारतीयों ने बायकॉट कर दिया है. भारतीय टूरिस्ट्स ने तुर्किए और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स रद्द करा दी हैं, जिससे वहां के पर्यटन को बड़ा झटका लगा है. अब भारत सरकार ने भी 'दोस्त' बनकर दगाबाजी करने वाले तुर्किए पर एक 'साइलेंट' अटैक कर दिया है. सरकार ने भारत में 9 अहम एयरपोर्ट की सर्विसेज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली तुर्की की एक नामी कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है. इसका मतलब है कि अब वह फर्म इन एयरपोर्ट के संचालन में कोई भूमिका नहीं निभा सकती है. इसे तुर्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर की गई है कार्रवाई

तुर्की फर्म का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने साझा की है. गुरुवार शाम को जारी बयान में कहा गया है कि सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. यह कार्रवाई नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation) की सिफारिश पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है.

Bureau of Civil Aviation Security revokes security clearance for Celebi Airport Services India Pvt Ltd with immediate effect in the "interest of national security" pic.twitter.com/A4YGBtUQcc