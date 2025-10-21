FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeभारत

भारत

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

आतंकियों ने देशवासियों की खुशी में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 21, 2025, 07:01 AM IST

दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम

indian Army foiled a terrorist plot in Kashmir

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इस समय पूरे देश में दिवाली की धूम है. बाज़ारों में रौनक है. इसी बीच आतंकियों ने देशवासियों में दहशत फैलाने की कोशिश की. हालाँकि, भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है. भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में एक IED को नष्ट कर दिया है. सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है.

दिवाली के दौरान आतंकवादियों ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की थी. हालाँकि, सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया है. सुरक्षा बलों ने दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सेना को शोपियां जिले में एक आईईडी की सूचना मिली थी. इसके बाद भारतीय सेना ने इस आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. यह पता लगाने के लिए जाँच चल रही है कि किस आतंकी संगठन ने यह आईईडी लगाया था. इस घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं. बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिवाली के त्योहार के दौरान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की आशंका है. इसलिए सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं.

'संभव' ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय सेना की मदद करता है

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया. इसमें 28 पर्यटक मारे गए. इसके बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया. इसी दौरान, इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए भारतीय सेना ने स्वदेशी संभव नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया था. तो आइए जानते हैं कि आखिर वह उपकरण क्या है.

जनवरी 2025 से पहले भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए एक उपकरण तैयार कर लिया है. यह उपकरण ऑपरेशन सिंदूर में काम आया था. भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों से कैसे संपर्क किया गया.

भारतीय सेना की ये खास यूनिट जिससे दहशतगर्द थर्राते हैं

1990 के दशक की शुरुआत में जब राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ था, तब उनका आदर्श वाक्य था 'शक्ति और वीरता'. यह बल भी इसी सिद्धांत पर काम करता है. 1990 के बाद से, इस बल ने घाटी से कई बड़े आतंकवादियों और उनके समूहों का सफाया किया है. इस बल के बारे में कहा जाता है कि जिस आतंकवादी समूह पर ये हमला करते हैं, उसका नाम लेने वाला भी कोई जीवित नहीं बचता.
 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE