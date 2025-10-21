दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम
भारत
आतंकियों ने देशवासियों की खुशी में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है.
इस समय पूरे देश में दिवाली की धूम है. बाज़ारों में रौनक है. इसी बीच आतंकियों ने देशवासियों में दहशत फैलाने की कोशिश की. हालाँकि, भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है. भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में एक IED को नष्ट कर दिया है. सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है.
दिवाली के दौरान आतंकवादियों ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की थी. हालाँकि, सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया है. सुरक्षा बलों ने दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सेना को शोपियां जिले में एक आईईडी की सूचना मिली थी. इसके बाद भारतीय सेना ने इस आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया.
जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. यह पता लगाने के लिए जाँच चल रही है कि किस आतंकी संगठन ने यह आईईडी लगाया था. इस घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं. बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिवाली के त्योहार के दौरान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की आशंका है. इसलिए सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं.
'संभव' ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय सेना की मदद करता है
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया. इसमें 28 पर्यटक मारे गए. इसके बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया. इसी दौरान, इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए भारतीय सेना ने स्वदेशी संभव नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया था. तो आइए जानते हैं कि आखिर वह उपकरण क्या है.
जनवरी 2025 से पहले भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए एक उपकरण तैयार कर लिया है. यह उपकरण ऑपरेशन सिंदूर में काम आया था. भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों से कैसे संपर्क किया गया.
भारतीय सेना की ये खास यूनिट जिससे दहशतगर्द थर्राते हैं
1990 के दशक की शुरुआत में जब राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ था, तब उनका आदर्श वाक्य था 'शक्ति और वीरता'. यह बल भी इसी सिद्धांत पर काम करता है. 1990 के बाद से, इस बल ने घाटी से कई बड़े आतंकवादियों और उनके समूहों का सफाया किया है. इस बल के बारे में कहा जाता है कि जिस आतंकवादी समूह पर ये हमला करते हैं, उसका नाम लेने वाला भी कोई जीवित नहीं बचता.
