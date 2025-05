Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. दोनों देशों के बीच किसी भी समय युद्ध शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में दोनों ही देशों की सेनाएं अपने हाथ खोलने के लिए अभ्यास में जुटी हुई हैं. इस बीच शुक्रवार को भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलटों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो पहले से ही भारतीय फाइटर जेट्स से खौफजदा पाकिस्तान को और ज्यादा डराने जा रहा है. भारतीय वायु सेना के फाइटर जेट्स ने उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) पर शुक्रवार को 'Land And Go' ड्रिल शुरू की है, जिसमें फाइटर जेट्स इस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी कंडीशन में लैंड करने और यहां से टेकऑफ कर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी एयरबेस के तौर पर तब्दील करने की जांच की जा रही है.

दिन और रात में लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे

भारतीय वायुसेना की यह ड्रिल शुक्रवार को दिन में पूरी तरह सफल रही है, जिसमें फाइटर जेट्स ने लैंड करने और फिर उड़ान भरने का प्रदर्शन किया है. शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर खासतौर पर फाइटर जेट्स के लिए बनाई गई 3.5 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप पर वायुसेना की यह ड्रिल रात में भी जारी रहेगी. इस दौरान रात में इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करके देखा जाएगा. इसके साथ ही दिन और रात में फाइटर जेट्स को लैंडिग और टेकऑफ की सुविधा देने वाला यह देश का पहला एक्सप्रेसवे बन जाएगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे (Lucknow-Agra Expressway) और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal expressway) पर भी वायुसेना ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल्स कर चुकी है, लेकिन उन दोनों एक्सप्रेसवे पर यह डेटाइम ऑपरेशन था. पहली बार रात में किसी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग करने का कारनामा किया जा रहा है.

VIDEO | The Indian Air Force (IAF) has commenced its much-anticipated "land and go" drill on the 3.5-km stretch of the Ganga Expressway in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh, marking a significant milestone in the country's defence preparedness.#GangaExpressway #IAF



