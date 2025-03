IAF Jet Crash Updates: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के लिए शुक्रवार का दिन बेहद मनहूस साबित हुआ है. वायुसेना को एक ही दिन में दो विमान हादसों से जूझना पड़ा था. शुक्रवार देर रात पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके के बागडोगरा एयरपोर्ट पर AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया है. ANI की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को घटनास्थल पर रिकवर कर लिया गया है. हादसे के दौरान विमान में सवार पायलट समेत पूरे क्रू स्टाफ को भी रेस्क्यू कर लिया गया है. स्टाफ के सभी मेंबर सुरक्षित हैं. इससे पहले शुक्रवार को दिन में भी भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया था. यह हादसा अंबाला एयरबेस से उड़ान भरने वाले जगुआर फाइटर जेट के साथ हरियाणा के पंचकूला इलाके में हुआ था. इस हादसे में फाइटर जेट का पायलट विमान के क्रैश होने से पहले ही पैराशूट की मदद से एग्जिट हो जाने के कारण सुरक्षित बच गया है.

An accident involving an AN-32 transport aircraft at Bagdogra airport has come to light today. The aircraft is being recovered from the site. The crew of the aircraft is safe: Indian Air Force officials