भारत

India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के माध्यम से, भारत ने पहली बार पूर्ण यात्री विमान बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 29, 2025, 06:52 AM IST

India-Russia Deal: भारत-रूस की ऐतिहासिक साझेदारी, अब देश में बनेगा सुखोई सुपरजेट विमान

India-Russia Deal: 

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण चल रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है. इतना ही नहीं, वह लगातार भारत की व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. इससे भारत पर भारी आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है. ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल आयात न करने का दबाव भी बना रहे हैं. ऐसे में एक अहम खबर सामने आई है.
 
भारत और रूस ने विमान निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (यूएसी) के बीच सुखोई सुपरजेट एसजे-100 नागरिक विमान के संयुक्त उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
 
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देश नागरिक उड्डयन उद्योग में सहयोग बढ़ाएँगे. एचएएल और यूएसी की साझेदारी में बनने वाली यह परियोजना भारत को विमान निर्माण के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के एक नए स्तर तक पहुँचने में सक्षम बनाएगी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह समझौता घरेलू नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकता है और "मेक इन इंडिया" पहल को भी बढ़ावा देगा.

विमान निर्माण के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (यूएसी) ने सुखोई सुपरजेट एसजे-100 नागरिक यात्री विमान के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

खबरों के अनुसार, भारत अब एचएएल और यूएसी के बीच सहयोग से एसजे-100 नागरिक विमान का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है. इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना और घरेलू विमान निर्माण को बढ़ावा देना है.
 
विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी. यह क्षेत्रीय विमानों की बढ़ती माँग को पूरा करने के साथ-साथ देश में तकनीकी कौशल, रोज़गार और निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देगा. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह समझौता "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को और मज़बूत करेगा.

राष्ट्रपति पुतिन ने आज रूस की राजधानी मॉस्को में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के ज़रिए भारत ने पहली बार एक पूर्ण यात्री विमान बनाने का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रभात रंजन और ओलेग बोगोमोलोव की मौजूदगी में भारत-रूस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
 
इस फैसले को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है. उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि क्षेत्रीय हवाई यात्रा की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए भारत को अगले दशक में इस श्रेणी के कम से कम 200 जेट विमानों की आवश्यकता होगी. साथ ही, हिंद महासागर क्षेत्र में आस-पास के अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए लगभग 350 अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता होगी. इसलिए, यह सौदा भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक निर्णायक और दूरगामी कदम होगा.

