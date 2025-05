India-Pakistan War: भारत ने पाकिस्तान वायुसेना (Pakistan Air Force) का एक और हमला नाकाम कर दिया है. पाकिस्तान के फाइटर जेट ने पठानकोट (Pathankot) इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस S400 ने उसे भारतीय इलाके में आते ही ढेर कर दिया है. ANI ने डिफेंस सोर्सेज के हवाले से जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भी दो और पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं. अब तक भारतीय एयर डिफेंस गुरुवार रात को 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिरा चुका है, जबकि करीब 60 पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें आसमान में ही नष्ट कर दी गई हैं. भारत ने तीन पाकिस्तानी फाइटर जेट जम्मू-कश्मीर में ढेर किए थे, जबकि एक को राजस्थान के पोखरण में निशाना बनाया गया है. जम्मू-कश्मीर के अखनूर और राजस्थान के पोखरण में दो पाकिस्तानी पायलट जिंदा पकड़े गए हैं.

पाकिस्तानी पंजाब से सटा हुआ है पठानकोट आर्मी कैंट

पठानकोट में भारतीय सेना का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया और भारतीय वायुसेना का एयरबेस है. यह पाकिस्तानी पंजाब की सीमा के करीब है. इसके चलते युद्ध के समय पाकिस्तान इसे निशाना बनाने की कोशिश जरूर करता है. इसके चलते भारतीय वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम इस इलाके में पूरी तरह एक्टिव थे. पाकिस्तानी फाइटर जेट ने गुरुवार देर रात जैसे ही भारतीय इलाके में उड़ान भरी S400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे तत्काल अपनी मिसाइल से ढेर कर दिया.

नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी के बीच घुसे थे ड्रोन

ANI ने डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया है कि जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारी आर्टिलरी फायरिंग की जार रही है. इस भारी गोलाबारी के बीच भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स को चकमा देने के इरादे से पाकिस्तानी सेना ने दो ड्रोन की घुसपैठ कराई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें तत्काल नष्ट कर दिया है.

Two Pakistani drones shot down by Indian Army Air Defence Units in Naushera sector of Jammu and Kashmir. Heavy exchange of artillery fire on between the two sides in the sector: Defence Sources pic.twitter.com/W9yYnFOLEU