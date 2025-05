भारतीय सेना द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन और मिसाइल डाली जा रही है. इसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेट पर भी फर्जी वीडिया और लिंक डाल रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से कई वीडियो वायरल किये जा रहे हैं. इनमें कुछ असली और फर्जी वीडियो शामिल हैं. ऐसे में ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें दावा किया गया है कि एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के ऊपर से लड़ाकू विमान को निकाला है. भारत सरकार और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है. आइए जानते इस वीडियो और पाकिस्तान के दावों की क्या सच्चाई है...

🚨 Indian Pilot Ejected Over PoK? Here’s the Truth!



Posts on social media claim that an Indian pilot ejected from a fighter jet over Pakistan-occupied Kashmir (PoK).#PIBFactCheck



❌ This claim is FAKE.



📢 Don’t fall for misinformation. Always verify before sharing.… pic.twitter.com/u12T92qhr2