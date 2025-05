झूठे बयान का मुकाबला करने के लिए, भारत ने समय-चिह्नित तस्वीरें और वीडियो जारी किए, जिसमें एयरबेस पूरी तरह से चालू हालत में दिखाई दे रहे थे. इन तस्वीरों में सामान्य स्थिति दिखाई दे रही थी और पाकिस्तानी प्रचार में लक्षित सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं दिख रहा था.

भारत ने शनिवार को विशेष मीडिया ब्रीफिंग से कुछ क्षण पहले ली गई तस्वीरें प्रदर्शित कीं, ताकि मिसाइल हमलों में भारतीय वायुसेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचने के पाकिस्तानी दावों को खारिज किया जा सके. हरियाणा के सिरसा, राजस्थान के सूरतगढ़ और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में वायुसेना स्टेशनों को नुकसान पहुंचने के दावों को 'पूरी तरह झूठा' बताते हुए सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले सुबह 10.45 बजे ली गई तस्वीरें जारी कीं, ताकि यह साबित किया जा सके कि संबंधित वायुसेना स्टेशनों पर सब कुछ ठीक है.

झूठे बयान का मुकाबला करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें और वीडियो जारी किए, जिसमें वायुसेना के ठिकानों को पूरी तरह चालू हालत में दिखाया गया है. इन तस्वीरों में सामान्य स्थिति दिखाई गई है और पाकिस्तानी प्रचार में लक्षित सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है.

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Col Sofiya Qureshi says, "Pakistani army is continuously attacking the western borders; it has used drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter jets to attack India's military sites... India neutralised many dangers, but… pic.twitter.com/khpGpg3u9v — ANI (@ANI) May 10, 2025

शनिवार को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 'विभिन्न सैन्य संपत्तियों को नष्ट करने के उनके द्वारा किए गए दावे झूठे हैं.सिरसा, सूरतगढ़, आजमगढ़ में वायुसेना स्टेशनों के नष्ट होने का दावा पूरी तरह झूठा है. मैं आप सभी से इन झूठों से गुमराह न होने का आग्रह करूंगा. पाकिस्तान स्पष्ट उद्देश्यों के लिए इन्हें फैला रहा है.'

#WATCH | #OperationSindoor | Debunking claims of Pakistani propaganda, India shows time-stamped images of Indian air bases undamaged. pic.twitter.com/kioq065NbY May 10, 2025

भारत ने पाक के झूठ का पर्दाफाश किया

शनिवार को प्रेस वार्ता में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तानी उकसावे पर भारत की सुनियोजित सैन्य प्रतिक्रिया को रेखांकित किया और पाकिस्तान के प्रमुख भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के झूठे दावों को खारिज कर दिया.

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Wing Commander Vyomika Singh says, "...Pakistan Army has been observed to be moving its troops towards forward areas, indicating an offensive intent to further escalation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness,… pic.twitter.com/hmbqPVEGBF — ANI (@ANI) May 10, 2025

विंग कमांडर सिंह ने कहा, 'एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में, भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल पहचाने गए सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया.' उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय प्रतिक्रिया ने तकनीकी अवसंरचना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्रों सहित पाकिस्तानी सैन्य अवसंरचना को निशाना बनाया.

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "As a condemnable and unprofessional act, Pakistan targeted hospitals and school premises at air bases at Srinagar, Awantipur and Udhampur. This once again revealed their irresponsible tendency of attacking civil infrastructure." pic.twitter.com/6VRX5WefH5 — ANI (@ANI) May 10, 2025

वायु सेना अधिकारी ने पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान का भी जोरदार खंडन किया. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान ने भारतीय एस-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों, नगरोटा में ब्रह्मोस बेस, तोपखाने की तोपों की स्थिति और चंडीगढ़ अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के दावों के साथ एक निरंतर दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान को अंजाम देने का प्रयास किया है. भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.'