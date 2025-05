India Pakistan War: भारतीय सेना द्वारा चलाए गये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. गुरुवार से लेकर शनिवार तक दोनों देशों ने एक-दूसरे पर कार्रवाई के दावे भी किये हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें कुछ असली और फर्जी शामिल हैं. ऐसे में ही एक वीडियो में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की एक पोस्ट को तबाह करने का दावा किया है. भारत सरकार और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे झूठस बताया है. आइए जानते इस वीडियो और पाकिस्तान के दावों की क्या है सच्चाई...

पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा शेयर किए जा रहा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारतीय सेना की एक पोस्ट बम गोले गिराकर नष्ट कर रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई इसके उलट है. दरअसल यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है.

🚨 Propaganda Alert!🚨



Social Media post falsely claims that an Indian post has been destroyed. #PIBFactCheck



❌ The claim is #Fake



✅This video is #old and NOT related to any activity post #OperationSindoor



✅The video was originally uploaded on YouTube on 15 Nov 2020



🔗… pic.twitter.com/w4oSpwM32A