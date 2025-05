पहलगाम में आतंकी हमले के 14 दिन बाद सोमवार को देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई आतंकी कैंपों को ढेर कर दिया है. इसमें 90 से भी ज्यादा आतंकी मारे गये हैं. भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन सिन्दूर'​ दिया है. पाकिस्तान की आंख खुलने से पहले ही सेना ने उनके कई आतंकियों की आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया. यह देखते हुए पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट को बंद कर लोगों से घरों को खाली कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का संदेश दिया है. इसके बाद भी पाकिस्तान अब अपने डर को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैला रहा है.

पाकिस्तान ने इस हमले के बाद झूठे और भ्रामक खबरें फैलाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर मोर्टार और गोलीबारी का इस्तेमाल कर दो भारतीय सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया है, जबकि यह एक दम झूठ है. पीआईबी ने पाकिस्तान के इन बयानों फैक्ट चेक किया. इसमें पता चला कि पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही खबरें झूठी और भ्रामक हैं. पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और सिर्फ सरकारी सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें.

In a video shared by several pro-Pakistan handles, it is being falsely claimed that the Pakistan Airforce has targeted Srinagar airbase#PIBFactCheck



❌ The video shared is old and NOT from India.



✅The video is from sectarian clashes that took place in the year 2024, in… pic.twitter.com/vPmMq4IWdE